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特定地區獨有之七人座CUV ─ Honda全新第二代BR-V正式亮相！

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-09-23 04:25:20

若提到Honda的CUV，多數人應該都會想到台灣很暢銷的HR-V，然而Honda在東南亞等市場，則有一款對應當地市場需求，以HR-V為基礎衍生的七人座CUV ─ BR-V，並在日前於印尼舉辦線上發表會，發表了全新第二代BR-V。

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BR-V最初是Honda針對印尼等東南亞國家之消費者用車習慣，所推出的七人座，在發表第二代車型前，Honda再以過去長期觀察消費者用車習慣之經驗，於2021年中推出New 7 Seater eXcitement (N7X)概念車，獲得當地廣大迴響，成了新一代BR-V開發基礎。

全新BR-V同樣結合了SUV與MPV的車格特色與空間，並導入了Honda Sensing安全輔助系統、 LaneWatch TM盲點監視系統、遠端引擎啟動等先進配備。

全新BR-V在外觀造型上的確有如新HR-V加上Odyssey，有著寬闊的車頭造型與厚實的車身線條，並且配有時下流行的LED頭、尾燈與日行燈，搭配17吋輪圈，漸具時尚感。車身尺碼為4490x1780x1685mm，與台灣當紅的Toyota Corolla Cross相當，但軸距達2700mm，提供三排七人座基本乘坐空間。

動力系統與Fit相同搭載1.5升DOHC i-VTEC引擎，可輸出121PS/6600rpm最大馬力與145Nm/4300rpm最大扭力，搭配全新調校之CVT變速系統與傳統柳速手排，達到更好的動能與燃油效率，並符合歐盟四期環保排汙法規。

BR-V自2015年首代車型問世以來，在印尼十分受到歡迎，至今BR-V共賣出超過255,000 輛，其中印尼市場就賣了76,846 輛，居所有販售國家之冠，將近三成都是印尼市場所貢獻，全新BR-V同樣會在印尼現地生產，目前還未公布正式售價與更多細節，未來勢必也會在其他國家上市販售，延續過去亮眼佳績。

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