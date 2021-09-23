8歲童爽吃零食！20分鐘「右眼溶解失明」 醫曝致命兇手
家中有小孩的爸媽可要注意了！近日，上海市一名8歲男童在家吃零食，結果竟然導致右眼被溶解，只因為零食裡頭暗藏著可怕的致命武器，這樣東西就是每個人家中或多或少都會有的「乾燥劑」。
編輯中心/綜合報導
2021-09-23 06:50:41
據《新晚報》報導，一名8歲男童吃零食卻發生意外，導致右眼終身失明，根據母親說法，自己因為要做飯，因而離開客廳到廚房做飯，結果約莫20分鐘，卻聽到客廳傳來小孩的慘叫聲，嚇得她趕緊跑到客廳查看，卻發現小孩在地上哀嚎打滾。
緊急送醫後，醫生卻發現，該名男童的右眼因為被不明物體侵蝕，結果整顆右眼球都被溶解掉，事後詢問男童，他才坦言「因為發現零食裡面有一包小包的乾燥劑，好奇的他不知道這是何物，於是拿起來聞了聞之後，把乾燥劑倒入飲料瓶中，結果沒一會飲料瓶竟然爆炸，一瞬間液體噴進右眼，產生劇痛後就失明」。
醫生提醒，使品中常常會使用的這種乾燥劑，主成份為氧化鈣，遇水會發生化學反應生成氫氧化鈣，這種鹼性的液體對於人體會造成傷害，提醒家中如果有小孩的父母，要給小孩吃零食的時候，一定要先把乾燥劑拿出，以免憾事發生。（編輯：張嘉哲）