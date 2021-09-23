【試駕】最貼心的代步工具，中華eMOVING EZ1短途騎乘新選擇

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上個月推出的eMOVING EZ1採用的是gogoro Network智慧電池交換平台，看中的最大優勢就是廣設全台的換電站系統，對比品牌其他採充電式的車款來說在能源補充的便利度上大幅提升，另外採用與gogoro Viva相同的動力系統所主打客群是以女性使用者為主，因此在外觀與騎乘部分做了不少對女姓相當友善的設計，首先在造型上為了讓視覺感受更為時尚，設計團隊亦煞費不少苦心，首先在燈具部分以類似多組鑽石排列而成的LED頭燈，第一眼就對其投下深刻印象，兩側的方向燈與尾燈同樣採LED光源，不過較為方正的輪廓顯得略為保守，若能再活潑些肯定能替外型加分不少。
尺碼方面1,690mm×645mm×740mm在車長、車寬、車高皆略小於傳統燃油車，為的不僅是讓女性騎乘者能輕鬆駕馭，也為了能在都市窄小的停車空間更易於移車所做的考量，另外經原廠實測74公分的車高約160公分身高也能輕鬆雙腳著地，車頭造型也考量到女性穿著裙子騎乘容易有曝光風險，因此加寬加大了面板面積，同時80公斤的車重以及省力中柱的設計確實在操作上不須花太大力氣便能將車身撐起，另外像是更為平坦的坐墊及加寬後扶手等細節，都是蒐集了過去女性車主騎乘時常遭遇的困擾所做的對策。
資訊儀表採用的是單色顯示幕，所提供的資訊相當簡單明瞭，主要有車速、電量、時間、剩餘行駛里程，也可綁定專屬APP查詢電量、解鎖、開坐墊、查詢換電站與維修據點等服務，啟動車輛的方式也相當便利，透過Smart Key感應再按下啟動按鍵便可喚醒車輛上路，操作方式與PBGN聯盟的車款大同小異，不過便利配備上卻多了些小巧思，首先在腳踏板上方留有可置放兩杯外帶杯的置物空間，左側也配有5V2A的USB充電座，中央則是傳統的置物掛勾，由於試乘的是頂配版本，因此置物鉤的承重能力相較一般版來的更強，未來也能因應不同的選用配備加以置換，再來就是21.6公升的車艙置物空間雖然不算特大，但至少在前方佔有一顆電池的狀態下還能輕鬆納入一頂3/4安全帽，想像的出來工程師已盡力將坐墊下空間發揮到了極致。
eMOVING EZ1設定在輕型入門電動機車等級，採用的是與gogoro Viva相同的GH1整合式鋁合金輪轂馬達，約有4匹馬力及9.8公斤米的扭力表現，實際騎乘就是熟悉的電動機車感受，油門一轉隨即爆發的大扭力讓起步加速相當直接，輕輕鬆鬆就到了50 km/h的極速狀態，不同資費方案還可提供額外的Sport模式，雖然極速同樣為50 km/h，不過加速過程馬達的出力曲線不同，感受比起一般版本更為強烈，搭配10吋輪圈與小巧車身操作起來輕鬆寫意。
但不要以為這只是輛綠牌輕型電動車就覺得安全配備及格就好，EZ1採用的是前後雙碟煞系統，而且配置的是200mm碟盤與金屬油管，通常此配置是更為運動化的車型才會有的組合，更為直接的制動手感沒話說，只是不知煞車皮是否為了舒適與耐用，制動效果差強人意，避震器阻尼也稍嫌偏硬，若能再微調我想騎乘感受上會更趨完美。
試騎當天也刻意找了換電站來試試，到了目的地打開車廂將電池拿出，再放入換電站提取一顆新電瓶置入，整個過程大約3分鐘結束，行駛里程則會依據騎乘者先前的騎乘狀態計算，以試騎當天幾乎都是全油門的騎乘方式大概僅能提供35.9公里，若要求更高里程的話同品牌的iE125會是更好的選擇，EZ1還是較適合短途使用，不過這只是中華汽車進軍換電式電動機車的開端，未來還會有性能更強行駛里程更長的EZ2問世，eMOVING車系在加入了這位全新生力軍後也讓品牌的電動車產品線更為完整，尤其現在購車搭配各縣市政府補助及專屬購車金的多重優惠下，最低不到4萬就能擁有，在燃油車價連年調漲的現在來說換購這樣一部輕鬆小巧的代步機車倒也養得輕鬆。