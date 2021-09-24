地表最速幸運兒，首批量產Bugatti Chiron Super Sport 300+即將交車！

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開啟頂尖超跑跨入馬力破千匹、極速超過400km/h領域的Bugatti，雖然已經宣布不再追求極致極速，但每款車型都常態具備破千匹、極速超過400km/h性能仍是車壇之巔，曾在2019年以490.484km/h創下當時地表最速紀錄的Chiron Super Sport 300+，首批量產車即將交車，將會有8位幸運多金層峰人士成為首批車主。
同時為確保極高速下的穩定性，Chiron Super Sport 300+在空氣動力設計上亦有優化，讓氣流在420km/h時可以穩定劃過車身，車長也略增加了25cm，拉長車尾長度，延長氣流劃過車體的時間，減少40%的亂流。同時車頭兩側的擾流翼將氣流分散到車身兩側，並透過車輪拱上方與後方的出風口，將氣流導出，可產生些許下壓力，並減少阻力。
Chiron Super Sport 300+外觀大量使用碳纖維製成，並保留原色，搭配貫穿車中央的橘色賽車條紋彩繪，廠徽以黑色與銀色琺瑯製成，展現圖特性，堅固且極輕的鎂合金輪圈也使用了名為Nocturne的訂製烤漆。
限量30輛的Chiron Super Sport 300+早已售罄，目前皆於Bugatti位於法國Mollesheim的總部生產，每輛的基本售價為 350 萬歐元。