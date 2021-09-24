你值得擁有更好選擇，Volkswagen Caddy Cargo長軸手排版試駕

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在進入主題之前先問網友們一個問題，若你是位中小企業主，有貨品運輸需求考慮購入數輛貨車，你會選擇價位低、保養便宜但安全性較低的國產品，還是價格高、維修零件貴但較安全的進口貨? 相信不同產業與需求會有不同答案，但你看路上為台灣GDP衝鋒陷陣的的多為前者對吧，無可厚非，經營企業需考量花的每分錢是否能發揮最大效益，便宜好養的國產車絕對是多數人首選，若從另一個角度思考，進口車擁有耐用及安全上的優勢，雖然初期投入成本較高，但長期下來使用成本未必劣於國產車，尤其安全這部分多是由司機與保險公司來承擔，若能透過車輛本身守護一部份的風險，所省下的維修、保險費乃至司機的傷殘醫療費，或許進口商車也是值得超前部屬的一項投資。
這次試駕的Volkswagen Caddy Cargo便是一部主打先進科技與安全配備的進口商用車，先從外型說起，Caddy Cargo與一般乘用版的Caddy Maxi在前緣造型上幾乎沒啥差別，同樣以4代的嶄新設計語彙吸引消費者目光，更趨轎車感的車頭輪廓搭配電動車般的封閉式水箱罩設計，比起絕大多數的同級對手在顏值上早已先下一城，不過頭燈採用更易於保養的鹵素光緣，科技感受上則略遜一籌，由於這次試駕的是長軸版本，車側對比短軸版採用的是無側窗設計，尾燈則延續Caddy Maxi的長條直立燻黑式樣，不過燈源同樣從LED改為傳統鹵素燈泡。
兩者尾門也採不同的開啟方式，短軸為上掀式長軸為左右對開式，哪種好用就須依買家不同的載運需求來做選擇，而貨艙的最大寬度來到1,614mm，長軸版的深度則來到2,150mm，比起短軸版多出353mm，但無論哪款車型皆可輕鬆納入2組歐規木棧板，3.7立方公尺與3.1立方公尺的載運容積，以及806公斤及717公斤的最大載重量，依發表會當天所提供的樣板車做參考，充足的高度與寬度擺進一輛ATV越野車也不成問題，同時在貨艙與駕駛艙之間配有硬質網狀防護隔板，避免載運貨過程中貨物因煞車向前傾撞破玻璃的慘劇發生，另外必須注意的是Caddy Cargo為了盡量騰出置物空間，後艙所有的隔音材、內飾板皆已移除，僅車底板與輪拱處有塑料包覆，試車當天正好遇上一場午後雷陣雨，雨滴敲打在鈑件上的聲音相當明顯，若要拿來改造成露營用車那就須考慮睡覺時是否能忍受的住。
駕駛艙鋪陳猶如簡配版的Caddy Maxi，同樣具備先進的觸控式燈光開關與6.5吋觸控中控螢幕，電子手煞車與Auto Hold功能同樣保留，但方向盤上可控制音量及操作選單的多功能按鍵與駕駛輔助系統按鍵已不復見，主要是未配置駕駛輔助系統所致，ACC、車距控制、車道維持這些功能都沒有，但轎車常見的4氣囊、ABS防鎖死煞車、ESP動態穩定系統，再加上商車少有的EBD電子煞車力道分配、EDL電子防滑差速器、ASR加速循跡控制、MCB二次碰撞預煞功能都是標配，這也是我一直提到進口車在安全配備上領先國產商車的一大優勢，不過長軸車型要注意的是因無側窗設計導致後方視野較為封閉，加上採對開式尾門窗戶中央又被鈑件所遮蔽，僅透過PDC後方停車導引系統的距離偵測與聲響來判斷是有那麼點提心吊膽，若能配置攝影鏡頭作為輔助會是更好的選項。
動力輸出為單一1.5升TSI汽油渦輪引擎選項，具備114匹最大馬力與22.4公斤米最大扭力，0-100 km/h的原廠數據為11.5秒，極速為180 km/h，試駕的長軸版搭配的是6速手排變速箱，後艙未載貨物狀態下比起車重更重的Caddy Maxi而言更具衝勁，但要習慣的是這具小排量渦輪引擎在2,000轉以下未能達到渦輪的最大出力，需以低檔位維持高轉以獲取更高的扭力峰值，不過離合器的接合點則相當好掌控，加上有聰明的防熄火功能，除非你真的一點開手排車的經驗都沒有，不然要開到熄火也是蠻困難的一件事。
另外搭載轎式MQB底盤其路感回饋一如先前試駕Caddy Maxi般舒適，改採圈狀彈簧而非過去葉片彈簧的後軸在操控性與舒適性上有著極大提升，開在一般鋪裝道路或者過彎時未有一般貨車不穩定的晃動感，壓過坑洞的處理也更為細膩，路感反而更偏休旅車而非商用車調性，開起來不毛不躁也容易讓駕駛者處於穩定狀態，相較對手高亢的引擎浪聲與粗糙的路感回饋，要是我是司機容易有路怒症一部份應該可歸咎於車子造成的情緒干擾吧!
Caddy Cargo 82.8萬元的售價對比國產貨車50-60萬的價格好似差了一截，但經分析後發現，底盤、動力、安全都是現今的主流技術，更別說每天在路上跑最在意的油耗表現也比國產商車好上許多，長期使用下來絕對勝過這20-30萬元的價差，雖然對花錢買車的企業主來說感受不是那麼直接，但對打造夢想的微型創業者而言卻是一輛每天貼身使用的生財工具，不同的用車態度造就不同的購車思維，這也是Caddy Van車系在國內這麼多年依舊能在市場佔有一席之地的主要原因。
| Volkswagen Caddy Cargo長軸版規格表
| 長/寬/高(mm)
| 4,853/1,855/1,823
| 軸距(mm)
| 2,970
| 車重(kg)
| 1,444
| 引擎型式
| 四缸渦輪汽油引擎
| 排氣量(c.c.)
| 1,498
| 最大馬力(PS/rpm)
| 114 / 4,500-6,000
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 22.4 / 1,750-3,000
| 變速系統
| 6速手排
| 傳動型式
| 前輪驅動
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 固定軸+圈狀彈簧複合式
| 輪胎尺寸
| 215/55R17
| 平均油耗
| 15.8 km/L
| 0~100km/h加速(秒)
| 11.5
| 售價
| 82.8萬元