▲ C/P 值爆表的歐系韓風旅行車？ Kia Ceed Sportswagon European Edition 試駕

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眾所周知 Kia 是源自於韓國的汽車製造商，不過近幾年在母集團的策略支援下，也有在歐洲設立研發部門，也因為這項決策，品牌完善吸收了歐洲當地工業的潮流趨勢和造車技法，再結合韓國本身擁有的獨特設計理念，而Ceed，就是在這般集多國文化之大成之作，且車名 Ceed 取四個字首 C（Community）of E（Europe）, with E（European）Ｄ（Design），更是彰顯了這輛車想要進軍歐洲市場的壯志雄心，銷售成績之好，也證明 Kia 的決策是成功的。
把焦點回歸到這輛 Ceed Sportswagon 身上，家族化的設計語言讓我們就算是初見這輛車還是有著一份熟悉感，從招牌的Tiger Nose 虎嘯式水箱護罩，其細節處用上了鍍鉻飾條、蜂巢式網格設計，可以感受出這輛車在設計做工上的細膩，而兩側燈組除了使用不規則的線條成型外，內在也使用了名為「冰塊」造型的 LED DRL 日行燈設計，這與自家 Picanto 有著異曲同工的效果。
以 Ceed Sportswagon 2,650mm 的軸距設定來看，本車應歸納為中型旅行車範疇，故從車側看去，視覺比例相對於那些尺碼較大的車型來說勻稱不少，尤其是 D 柱的俐落收尾塑造出了 Shooting Brake 獵跑形象，225 / 45 R17 的圈胎組合也採用雙色切削的特殊設計來增加視覺張力，簡而言之，若你限制我只能選擇一個方向來欣賞 Ceed Sportswagon，車側絕對是唯一選項，也難怪這輛旅行車可以拿到 iF 國際設計、以及 Red Dot 紅點設計等大獎。
不規則的尾燈設計是我們欣賞 Ceed Sportswagon 時印象最深刻的地方，且貫穿於燈組間的深刻線條是相當精彩的手法，結合上方尾翼與下方兩側的導流飾板替原本相對沈悶的旅行車車尾抹上了讓人驚艷的色彩，如果隱藏式的排氣尾管能以雙邊單出造型來呈現，想必會更具跑格許多。
作為一亮自歐洲進口姿態販售的 Ceed Sportswagon，高質感的座艙與豐富的配備絕對是必要的，而實際體驗後更是沒有讓人失望，首先映入眼簾的是那完全朝駕駛者為主要導向的設計，手所能觸及的地方，絕大部分都是以軟質素料所構成，且霧銀色飾板和鋼琴亮面烤漆的交疊運用方式相當聰明，確實成功塑造了精緻度高的視覺感。
值得一提的是，原廠並沒有將數位化這件事情過度放大，單就 8 吋多媒體影音觸控系統，結合 Apple CarPlay / Android Auto 手機互聯系統即可輕鬆將數位便利性極大化，其餘像是雙區恆溫空調、主動安全輔助、尾門啟閉等，均保留以實體按鍵的方式進行控制，對於不適應數位化進程過於快速的消費族群而言，這反而成為購車的誘因；而駕駛人前方的 12.3 吋整合智慧型全數位儀錶板雖然是列為選配項目（3.5 萬元），但目前進展示中心訂車的消費者，是可以免費升級的。
乘坐體感方面，這組 Deluxe 歐風複合材質座椅，採用真皮、織布混搭的設計構成，止滑效果不俗，雖然只提供手動調整，但在乘坐的體感上，在腰部、臀部以及大腿的支撐性都比想像中優異；此外，你會發現雖然本車被歸納在中型格局，但頭部、腿部的空間還是相當有餘韻，前輪驅動的先天條件，讓後座中央底版的鼓起體積相對於其他敵手來說小的多，這也代表著就算後座是三人滿載的狀態下，中間的乘客還是能坐得相當舒適快意，更不用說後座出風口的設計在旅行車上得以達到冷房更加快速的效果。
說到旅行車最重要的特色，莫過於是空間的規劃佈局是否設計得當，端看 Ceed Sportswagon 的數據，625L 的車廂容積對於有孩童的家庭使用族群來說已經相當足夠，甚至比 Toyota RAV4、Honda CR-V 都還要來得好，但若是還有更多置物的需求，4 / 2 / 4 分離式後座傾倒機制可以供應最多 1,694L 的容積，完全凸顯出旅行車絕佳空間利用特性的產品特色。
至於對於家庭使用而言，在出遠門長途旅行的情況下，駕駛輔助理所當然成為必不可少的便利性配置，細數 Ceed Sportwagon在這方面的配置，被名為 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統的科技，包括全速域 SCC 智慧巡航控制系統、LFA 進階型車道維持輔助系統、FCA 前方主動煞車輔助系統 （含行人、騎士、車輛偵測）、BCW 盲區偵測警示系統、RCCW 後方交通防撞警示系統等均列為標準配備，構成符合 Level 2 的半自動駕駛輔助科技，只需透過方向盤左方的整合性實體按鍵就可以完成設定，操作很就手；此外，在功能作動的提速、煞車感受上也是以平順為原則，質感不愧對其為歐系進口身份。
導入來台的 Ceed Sportswagon，在動力規格上，統一採用 1.5L Turbo GDi 直列四缸渦輪增壓引擎，這具引擎係森那美起亞首次導入，所搭配的變速系統為七速雙離合器自手排配置，可供應 160ps / 25.8kgm 的最大出力，從油門踩踏的過程中，可以明顯感受這組動力設定放到本車上被調整得較為溫和柔順，七速雙離合器也展現出檔位綿密的優勢，讓提速的過程係以舒適為前提下完成，很符合此種家用旅行車的使用族群。
但可千萬別誤會，上面這段敘述可不代表著 Ceed Sportswagon 沒辦法以較為跑格化的姿態來供應動力，你唯一需要做的，便是將排檔桿旁的 SPORT 按下去，變速箱會強制將轉速設定在較高的區間，油門也就理所當然比 NORMAL 模式時來得靈敏許多，可以在更短的時間落點取得你想要的速度。
值得一提的是，這具引擎搭載了取材自母集團旗下的 CVVD 連續可變汽門持續期間系統（Continuously Variable Valve Duration），簡單來說，在設置這項科技後，車輛可依據行駛狀況的不同，隨時調整汽門開啟、閉合的時間點，這與市場上我們較為常見的可變汽門揚程、或可變汽門正時截然不同，CVVD 相較於這兩種科技，在時間的管理上更為即時、彈性，經此所造就出的結果，就是引擎的燃燒效率可以變得更好，同時減低排放，達到節能的目的，科技含量不俗。
試駕當日，我們行經了山路、快速道路等各種國內用路環境，撇除扎實的車體架構不說，前麥花臣、後多連桿的懸吊配置放在 Ceed Sportswagon 身上所體現出的體感相當 Q 韌舒適，且以較高的速度過彎時，懸吊可在最短時間內讓車身拉回，將晃動感極小化，且途經坑洞時所造成的彈跳等資訊，都被彈簧阻尼最大程度地阻絕在外，少了路面資訊、卻多了幾分舒適、安心且沈穩的體感，而這也是這類車型的消費族群所會接受的動態體感。
但也確實，扎實的車體基礎、以及獨立懸吊先天性具路感的底盤反應等優勢，就算做各式各樣的調整，都無法被抹滅，這也讓 Ceed Sportswagon 在煞車控制得宜的情況下，還是能夠提供一定程度的駕控樂趣與攻彎快感，這不只是這次我們試駕體驗所得到最大的驚喜，也絕對是現在主流 SUV 所沒辦法給予的。
與 Ceed Sportswagon 為期一天的相處，對照本車的配備豐富度和駕控表現，再回過頭來看看 109.8 萬元的售價，確實是 C/P 值爆表的旅行車，用百萬初頭的售價，擁有滿滿歐系血統、豐富配備和 Level 2 半自動駕駛科技的旅行車，當然，眼尖的消費者肯定知道歐洲市場已經針對本車做出小改款車型，但綜觀這 100 台限量販售的 European Edition 卻是一點也不顯得世代老舊，各項特色的競爭力相較於 Golf Variant、Focus ST Wagon 等車皆完全沒有絲毫遜色，若你是想要一台完全風格迥異的旅行車，且像我一樣喜愛獨特的消費者，Ceed Sportwagon 絕對值得你進展示中心好好仔細鑑賞、體驗的絕美作品。