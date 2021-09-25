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房市／過期漱口水別丟　竟有清潔功能

▲過期的漱口水可用來清潔冷氣出風口。(圖／信義居家提供)
▲過期的漱口水可用來清潔冷氣出風口。(圖／信義居家提供)

財經中心/綜合報導

2021-09-25 18:00:00

許多人家中會備有漱口水，但往往沒有使用完就過期，專家表示，過期的漱口水別急著丟棄，可轉作話筒、馬桶蓋、冰箱、冷氣出風口、小孩玩具的清潔功用。

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許多民眾購買漱口水回家後，常因為味道不合、放置過久忘了使用而導致漱口水過期，信義居家表示，漱口水除了預防蛀牙，有溫和殺菌作用，且部分漱口水含有酒精成分，即使過期無法使用在口腔，也能當作居家清潔小物，用來消毒細菌具有一定的效果。

信義居家表示，第1個妙用為電話話筒、對講機話筒清潔，每天經過雙手碰觸與通話口沫，最易滋生細菌，可用過期的漱口水擦拭，去除污垢，而按鈕與周圍縫隙處可用棉花棒仔細擦拭，就能恢復乾淨。

 第2個妙用為馬桶蓋清潔，信義居家表示，馬桶蓋可以衛生紙沾過期漱口水擦拭，有殺菌功用並有清香，也可將漱口水分裝在小噴罐裡，方便攜帶外出，出門在外就不用擔心坐式馬桶不乾淨，只要噴灑擦拭就能輕鬆如廁。

第3個妙用為冰箱門內外清潔，信義居家表示，漱口水用於口腔，接觸人體一定是無毒無害，因此比起一般清潔劑安全性更高，用來擦拭裝有食物的冰箱門很合適，甚至連冰箱內部清潔也沒問題，不怕汙染食物，也因為漱口水有獨特的清香，因此也能去除冰箱異味。

第4個妙用為冷氣機的出風口清潔，信義居家表示，夏日冷氣機使用率高，清潔濾網之餘，也別忘了順手擦拭出風口，以免累積灰塵吸進一鼻子的髒汙，也可預防呼吸道過敏。

第5個妙用為居家消毒液，信義居家表示，例如家中小孩的玩具間、寵物的便盆、用具，都可以用過期漱口水擦拭，也因為漱口水可以入口，因此用漱口水來擦拭小孩用品，也比一般消毒液更令人安心，不怕小孩或寵物碰觸後誤食下肚。

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