房市／過期漱口水別丟　竟有清潔功能

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信義居家表示，第1個妙用為電話話筒、對講機話筒清潔，每天經過雙手碰觸與通話口沫，最易滋生細菌，可用過期的漱口水擦拭，去除污垢，而按鈕與周圍縫隙處可用棉花棒仔細擦拭，就能恢復乾淨。
第2個妙用為馬桶蓋清潔，信義居家表示，馬桶蓋可以衛生紙沾過期漱口水擦拭，有殺菌功用並有清香，也可將漱口水分裝在小噴罐裡，方便攜帶外出，出門在外就不用擔心坐式馬桶不乾淨，只要噴灑擦拭就能輕鬆如廁。
第3個妙用為冰箱門內外清潔，信義居家表示，漱口水用於口腔，接觸人體一定是無毒無害，因此比起一般清潔劑安全性更高，用來擦拭裝有食物的冰箱門很合適，甚至連冰箱內部清潔也沒問題，不怕汙染食物，也因為漱口水有獨特的清香，因此也能去除冰箱異味。
第4個妙用為冷氣機的出風口清潔，信義居家表示，夏日冷氣機使用率高，清潔濾網之餘，也別忘了順手擦拭出風口，以免累積灰塵吸進一鼻子的髒汙，也可預防呼吸道過敏。
第5個妙用為居家消毒液，信義居家表示，例如家中小孩的玩具間、寵物的便盆、用具，都可以用過期漱口水擦拭，也因為漱口水可以入口，因此用漱口水來擦拭小孩用品，也比一般消毒液更令人安心，不怕小孩或寵物碰觸後誤食下肚。