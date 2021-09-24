Maserati【F Tributo】Edition 558萬起致敬經典

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致敬經典鉅作 承襲輝煌戰果
Maserati【F Tributo】Edition共推出Ghibli和Levante兩款車型，各自擁有兩種極具象徵意義的塗裝車色可供選擇：Rosso Tributo和Azzurro Tributo，復刻當年威震四方的250F專屬配色。Rosso (紅) 是義大利賽車運動的標識色彩，一直以來Maserati的傳奇賽車都身披紅色戰袍征戰四方，成為上世紀早期義大利賽車場上的佼佼者；而Azzurro (藍)，則是Maserati發源地蒙地拿的代表顏色之一，色彩大膽明亮，有如Modena一望無際的湛藍晴空。
而在外觀細節上，【F Tributo】Edition亦借鑒250F指標性的特色：刹車卡鉗、輪圈邊線皆以黃色做點綴。除了限定車色，外觀細節上也配備特仕版專屬徽飾：車側葉子板上鐫刻【F Tributo】黑色銘牌，C柱被賦予與車身同色的Saetta廠徽；搭配21”專屬輪圈及運動型空力套件，彰顯【F Tributo】Edition車型絕無僅有的不凡身分。
車艙空間採用最頂級的黑色Pieno Fiore天然皮革座椅，皮革延伸至車門及儀表板，搭配黃色或紅色對比車縫線；中控面板及車門採用高光澤碳纖維內裝飾板，並升級具備15支揚聲器的Bowers & Wilkins 頂級音響系統，完美烘托Maserati與身俱來的奢華跑格。
深藏賽道底蘊 維持從容風範
動力配置上，兩款車型皆搭載3.0L雙渦輪增壓V6缸內直噴引擎，輸出350hp / 500Nm的豐沛動力；輔以機械式後軸限滑差速器、Maserati Skyhook電子可變阻尼、IVC 整合式車輛控制系統、前雙A臂後多連桿懸吊設定，為每次駕馭呈現出無懈可擊的性能饗宴；熱血操駕之餘，完整的ADAS先進駕駛輔助系統套件也列入標準配備，套件包含：ACC主動定速巡航、FCW Plus進階緊急剎車輔助、ABSA主動式盲點偵測輔助、LKA主動式車道維持輔助；在穩定巡航的道路上，透過新世代MIA智能多媒體系統連接Apple CarPlay或Android Auto，從容的旅程更顯舒適愜意。
高規格禮遇 專為層峰打造
Maserati【F Tributo】Edition 為致敬經典的劃時代鉅作，高規格豪華禮遇專為層峰打造，Maserati Taiwan 限量引進8 部Levante，建議售價638萬起；4部Ghibli，建議售價558萬起，即日起進駐台北、台中、高雄展示中心，敬邀親臨鑑賞，近距離體驗Maserati引以為傲的輝煌成就。
鑑賞採預約制，敬請致電Maserati全台服務專線：412-8968
或透過官方網站預約：https://bit.ly/202109FTributo_Press
| Ghibli【F Tributo】Edition
| Levante【F Tributo】Edition
| MSRP (NT$)
| 5,580,000
| 6,380,000
| 引擎
| 3.0L雙渦輪增壓V6缸內直噴引擎 (350 hp / 500 Nm)
| 傳動系統
| 後輪驅動 後軸機械式LSD
| Q4主動式四輪驅動 後軸機械式LSD
| 懸吊系統
| 前雙A臂、後多連桿 Skyhook電子阻尼
| 前雙A臂、後多連桿 Skyhook電子阻尼 主動式六段氣壓懸吊
| 煞車系統
| 前六後四高性能卡鉗
| 前六後單高性能卡鉗
| 輪圈配置
| 21” Titano
| 21” Anteo
| 外觀配備
| F Tributo限定車色 (Azzurro Tributo / Rosso Tributo)
F Tributo 限定前葉子版徽飾、C柱廠徽
黃色鋁圈邊線、剎車卡鉗
| 內裝配備
| Pieno Fiore天然皮革 (座椅、儀表板、車門延伸包覆)
紅色 / 黃色對比車縫線及三叉戟頭枕刺繡
Bowers & Wilkins 頂級音響系統
高光澤碳纖維內裝飾板
| 安全輔助
| ADAS先進駕駛輔助系統
智慧型LED矩陣頭燈
| 長 / 寬 / 高 (mm)
| 4,971 / 1,945 / 1,461
| 5,005 / 1,981 / 1,693
| 軸距 (mm)
| 2,998
| 3,004
| 車重 (kg)
| 1,850
| 2,109