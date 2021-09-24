COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

Maserati【F Tributo】Edition 558萬起致敬經典

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-09-24 17:25:20

Juan Manuel Fangio在50年代大獎賽中堪稱車神，生涯累計 24次分站冠軍、5次世界冠軍。為紀念如此激勵人心的賽道成就，Maserati僅以【F Tributo】Edition限量特仕版，致敬Fangio與250F共同締造的輝煌傳奇。

我是廣告 請繼續往下閱讀
致敬經典鉅作  承襲輝煌戰果

Maserati【F Tributo】Edition共推出Ghibli和Levante兩款車型，各自擁有兩種極具象徵意義的塗裝車色可供選擇：Rosso Tributo和Azzurro Tributo，復刻當年威震四方的250F專屬配色。Rosso (紅) 是義大利賽車運動的標識色彩，一直以來Maserati的傳奇賽車都身披紅色戰袍征戰四方，成為上世紀早期義大利賽車場上的佼佼者；而Azzurro (藍)，則是Maserati發源地蒙地拿的代表顏色之一，色彩大膽明亮，有如Modena一望無際的湛藍晴空。

而在外觀細節上，【F Tributo】Edition亦借鑒250F指標性的特色：刹車卡鉗、輪圈邊線皆以黃色做點綴。除了限定車色，外觀細節上也配備特仕版專屬徽飾：車側葉子板上鐫刻【F Tributo】黑色銘牌，C柱被賦予與車身同色的Saetta廠徽；搭配21”專屬輪圈及運動型空力套件，彰顯【F Tributo】Edition車型絕無僅有的不凡身分。

車艙空間採用最頂級的黑色Pieno Fiore天然皮革座椅，皮革延伸至車門及儀表板，搭配黃色或紅色對比車縫線；中控面板及車門採用高光澤碳纖維內裝飾板，並升級具備15支揚聲器的Bowers & Wilkins 頂級音響系統，完美烘托Maserati與身俱來的奢華跑格。

深藏賽道底蘊  維持從容風範

動力配置上，兩款車型皆搭載3.0L雙渦輪增壓V6缸內直噴引擎，輸出350hp / 500Nm的豐沛動力；輔以機械式後軸限滑差速器、Maserati Skyhook電子可變阻尼、IVC 整合式車輛控制系統、前雙A臂後多連桿懸吊設定，為每次駕馭呈現出無懈可擊的性能饗宴；熱血操駕之餘，完整的ADAS先進駕駛輔助系統套件也列入標準配備，套件包含：ACC主動定速巡航、FCW Plus進階緊急剎車輔助、ABSA主動式盲點偵測輔助、LKA主動式車道維持輔助；在穩定巡航的道路上，透過新世代MIA智能多媒體系統連接Apple CarPlay或Android Auto，從容的旅程更顯舒適愜意。

高規格禮遇  專為層峰打造

Maserati【F Tributo】Edition 為致敬經典的劃時代鉅作，高規格豪華禮遇專為層峰打造，Maserati Taiwan 限量引進8 部Levante，建議售價638萬起；4部Ghibli，建議售價558萬起，即日起進駐台北、台中、高雄展示中心，敬邀親臨鑑賞，近距離體驗Maserati引以為傲的輝煌成就。

鑑賞採預約制，敬請致電Maserati全台服務專線：412-8968

或透過官方網站預約：https://bit.ly/202109FTributo_Press

Ghibli【F Tributo】Edition

 Levante【F Tributo】Edition
MSRP (NT$)

 5,580,000

 6,380,000
引擎

 3.0L雙渦輪增壓V6缸內直噴引擎 (350 hp / 500 Nm)
傳動系統

 後輪驅動 後軸機械式LSD

Q4主動式四輪驅動 後軸機械式LSD
懸吊系統

 前雙A臂、後多連桿 Skyhook電子阻尼

 前雙A臂、後多連桿 Skyhook電子阻尼 主動式六段氣壓懸吊
煞車系統

 前六後四高性能卡鉗

 前六後單高性能卡鉗
輪圈配置

 21” Titano

 21” Anteo
外觀配備

 F Tributo限定車色 (Azzurro Tributo / Rosso Tributo)

F Tributo 限定前葉子版徽飾、C柱廠徽

黃色鋁圈邊線、剎車卡鉗
內裝配備

 Pieno Fiore天然皮革 (座椅、儀表板、車門延伸包覆)

紅色 / 黃色對比車縫線及三叉戟頭枕刺繡

Bowers & Wilkins 頂級音響系統

高光澤碳纖維內裝飾板
安全輔助

 ADAS先進駕駛輔助系統

智慧型LED矩陣頭燈
長 / 寬 / 高 (mm)

 4,971 / 1,945 / 1,461

 5,005 / 1,981 / 1,693
軸距 (mm)

 2,998

 3,004
車重 (kg)

 1,850

 2,109
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目女主角你支持誰？

金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目女主角你支持誰？

繼續作答
金鐘56將登場！誰是你的「最佳迷你劇集男主角」？

金鐘56將登場！誰是你的「最佳迷你劇集男主角」？

繼續作答
即時
推薦閱讀