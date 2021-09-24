▲ BMW iX / i4導入人性科技 期望與車主溫暖互動

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科技鋪陳車室美學
首度採用且面積最大，運用在豪華純電旗艦休旅 BMW iX 的全新電控調節採光全景式玻璃車頂，透過車內無頂篷設計創造出開闊無邊的車室氛圍，並結合特殊玻璃結構與專屬塗層設計，不僅能有效隔絕大量紫外線進入車室，還能將座艙內的溫度維持在最宜人的狀態，而全景式玻璃車頂的電控調節採光功能，在 PDLC 高分子分散型液晶技術的奧援之下，可使全景玻璃車頂在透明與不透明之間切換，適時調節車內空間採光，當車輛停妥上鎖後更會自動將全景玻璃車頂切換為不透明避免外人窺探。此外，BMW 更為全新 iX 提供全新的 Bowers & Wilkins 沉浸式 4D 頂級音響系統，擁有多達30具的揚聲器配置，分別藏於車頂、儀錶台、車門飾板、座椅頭枕、椅背以及椅面底部等處，總輸出功率達到 1615W。
直覺駕馭添溫度
新世代 iDrive 8 人機互動介面導入全新世代的 BMW Intelligent Personal Assistant 智慧語音助理，車內成員不僅能為智慧語音助理命名、用更自然的語言邏輯來進行溝通，BMW 更深入思考如何讓溝通過程更顯流暢與真實。當人與人在溝通與交流時，其實有一部分的訊息傳遞並非透過語言，而是以表情與動作等等，因此 BMW 特別為新世代智慧語音助理導入懸浮光球動畫，透過不同大小與亮度的呈現方式，為新世代智慧語音助理描繪出宛如真人般的面部表情與反應，能夠展現更多情感與反應上的互動，還能持續學習使用者的使用習慣與溝通方式，同時透過 RSU 遠端軟體更新技術維持最新資訊，讓車內成員與智慧語音助理對話時，更像是與一位真人互動而非毫無溫度的虛擬形象。BMW 更導入可透過智慧語音助理及實體旋鈕操控的全新的 My Modes 功能，提供 Efficient、Sport 以及 Personal 三種模式可供選擇，而全新的 My Modes 不僅僅是切換車輛動態駕駛模式、更能一併調整車內顯示幕的樣式、色調、資訊顯示或是車內照明等等，而專屬的 BMW 純電動能音效也將會隨著模式不同進行調整。
電能氛圍隨侍在側
BMW 不僅為 iX 與 i4 量身打造 BMW IconicSounds Electric 純電動能音效，給予駕駛享受不同狀態下的駕馭情境，更與奧斯卡金像獎最佳原創配樂得主 Hans Zimmer 合作，營造更具彭湃魅力的未來電能駕馭情境。除了駕馭樂趣，BMW iX 採用 Carbon Cage 碳纖維複合式材質車體結構搭配輕量化鋁合金材質與高剛性鋼材，在維持最佳安全性與保護性的狀態下大幅減輕車身重量，結合 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，搭載更高階的處理器並強化資訊運算速度及多面向資訊整合能力，大幅強化現有主動式安全輔助系統等功能，讓安全系統能更貼近駕駛生活實際使用情境，在不打擾駕駛的情況下給予 BMW 高規格的防護。
*WLTP測試規範下所測得之數據
全新BMW iX豪華純電旗艦休旅: https://mybmw.tw/BMWiX
全新BMW i4純電四門跑車: https://mybmw.tw/BMWi4