COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

BMW iX / i4導入人性科技 期望與車主溫暖互動

▲ BMW iX / i4導入人性科技 期望與車主溫暖互動
▲ BMW iX / i4導入人性科技 期望與車主溫暖互動

2GameSome - 有車賞

2021-09-24 23:25:00

全新 BMW iX 豪華純電旗艦休旅與 i4 純電四門跑車透過如獨家 BMW 手機數位鑰匙 2.0、全新電控調節採光全景式玻璃車頂、沉浸式 4D 頂級音響系統、iDrive 8 人機互動介面、全新智慧語音助理、第五代 eDrive 科技、BMW IconicSounds Electric 純電動能音效與新世代 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，擘畫未來世界的移動生活藍圖，期望為下一個世代做出貢獻。

我是廣告 請繼續往下閱讀

科技鋪陳車室美學

BMW 於 iX 與 i4 導入全新 BMW 手機數位鑰匙 2.0 功能，將 Ultra-Wideband (UWB) 超寬頻技術融入用車生活，結合可針對訊號進行加密編碼的高精準度獨立通訊晶片，車主未來不再需要取出 iPhone 來感應車門把手進行解鎖，只要將 iPhone 放在身上走近 iX 或 i4 時，車輛就會主動亮起迎賓燈並解鎖，進入車內後更能直接啟動車輛以及專屬於駕駛的個性化車內設置。

首度採用且面積最大，運用在豪華純電旗艦休旅 BMW iX 的全新電控調節採光全景式玻璃車頂，透過車內無頂篷設計創造出開闊無邊的車室氛圍，並結合特殊玻璃結構與專屬塗層設計，不僅能有效隔絕大量紫外線進入車室，還能將座艙內的溫度維持在最宜人的狀態，而全景式玻璃車頂的電控調節採光功能，在 PDLC 高分子分散型液晶技術的奧援之下，可使全景玻璃車頂在透明與不透明之間切換，適時調節車內空間採光，當車輛停妥上鎖後更會自動將全景玻璃車頂切換為不透明避免外人窺探。此外，BMW 更為全新 iX 提供全新的 Bowers & Wilkins 沉浸式 4D 頂級音響系統，擁有多達30具的揚聲器配置，分別藏於車頂、儀錶台、車門飾板、座椅頭枕、椅背以及椅面底部等處，總輸出功率達到 1615W。

直覺駕馭添溫度

BMW 為 iX 與 i4 開發一體式曲面螢幕，搭配 BMW iDrive 8 人機互動介面，圖像式設計使 iDrive 使用者介面更加直觀與個性化，大幅消弭數位與現實世界的界線；此外，全新一體式曲面螢幕整合 12.3 吋虛擬數位儀錶與 14.9 吋中控觸控螢幕，不僅擁有高達 200ppi 的數位解析度，更具備現代感紋理強烈的明亮光影及色彩分佈，使視覺呈現更為細膩精緻且讓駕駛能更輕易的辨識行車等相關資訊。另外，透過方向盤快捷鍵更能針對虛擬數位儀錶模式進行切換，提供 Drive、Focus 與 Gallery 三種模式供駕駛選擇，在 Drive 模式下，虛擬數位儀錶將會呈現更為豐富的車輛狀態或是多媒體整合資訊，也能讓駕駛選擇想要顯示的資訊；Focus 模式下則是以專注駕駛為導向，僅顯示形式過程中所需的基本資訊，讓駕駛在用車過程中能夠更輕易的判讀相關訊息；Gallery 模式則是讓虛擬數位儀錶中的資訊以最為純粹的方式進行呈現，給予駕駛最單純輕鬆的閱讀介面，大幅降低視覺疲勞。

新世代 iDrive 8 人機互動介面導入全新世代的 BMW Intelligent Personal Assistant 智慧語音助理，車內成員不僅能為智慧語音助理命名、用更自然的語言邏輯來進行溝通，BMW 更深入思考如何讓溝通過程更顯流暢與真實。當人與人在溝通與交流時，其實有一部分的訊息傳遞並非透過語言，而是以表情與動作等等，因此 BMW 特別為新世代智慧語音助理導入懸浮光球動畫，透過不同大小與亮度的呈現方式，為新世代智慧語音助理描繪出宛如真人般的面部表情與反應，能夠展現更多情感與反應上的互動，還能持續學習使用者的使用習慣與溝通方式，同時透過 RSU 遠端軟體更新技術維持最新資訊，讓車內成員與智慧語音助理對話時，更像是與一位真人互動而非毫無溫度的虛擬形象。BMW 更導入可透過智慧語音助理及實體旋鈕操控的全新的 My Modes 功能，提供 Efficient、Sport 以及 Personal 三種模式可供選擇，而全新的 My Modes 不僅僅是切換車輛動態駕駛模式、更能一併調整車內顯示幕的樣式、色調、資訊顯示或是車內照明等等，而專屬的 BMW 純電動能音效也將會隨著模式不同進行調整。

電能氛圍隨侍在側

BMW 為 iX 與 i4 採用全新第五代 eDrive 科技，將電動馬達、動力控制模組與變速系統整合為緊密的單體結構，搭配以模組化概念設計且具備更高能量密度的 400V 鋰電池組，讓全新 BMW iX 可搭載最高容量規格達到 111.5kWh 的電池，高達 523 匹的最大馬力輸出創造出 0 到 100km/h 只要 4.6 秒的優異表現，還可兼具亮眼的 630km* 最高續航里程；而全新 BMW i4 則是搭載容量為 83.9kWh 的電池，擁有最高 544 匹的最大馬力輸出，0 到 100km/h 加速僅需 3.9 秒，最高續航里程則能達到 510km*。

BMW 不僅為  iX 與 i4 量身打造 BMW IconicSounds Electric 純電動能音效，給予駕駛享受不同狀態下的駕馭情境，更與奧斯卡金像獎最佳原創配樂得主 Hans Zimmer 合作，營造更具彭湃魅力的未來電能駕馭情境。除了駕馭樂趣，BMW iX 採用 Carbon Cage 碳纖維複合式材質車體結構搭配輕量化鋁合金材質與高剛性鋼材，在維持最佳安全性與保護性的狀態下大幅減輕車身重量，結合 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，搭載更高階的處理器並強化資訊運算速度及多面向資訊整合能力，大幅強化現有主動式安全輔助系統等功能，讓安全系統能更貼近駕駛生活實際使用情境，在不打擾駕駛的情況下給予 BMW 高規格的防護。

*WLTP測試規範下所測得之數據

全新BMW iX豪華純電旗艦休旅https://mybmw.tw/BMWiX

全新BMW i4純電四門跑車https://mybmw.tw/BMWi4

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

繼續作答
金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目女主角你支持誰？

金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目女主角你支持誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀