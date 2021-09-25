數位教學趨勢夯　「愛學館」疫情中穩定展店

疫情爆發後，遠端教學成為未來的主流趨勢，全方位的教育學習平台「愛學館」，在疫情期間下異軍突起；新北板橋校、台南歸仁校、復興校、建興校、文元校、永康校、高雄三民校盛大開幕，填單試聽即有機會抽中IPAD、智慧手錶或真無線藍芽耳機。
記者陳志仁／綜合報導
2021-09-25 22:00:00
「愛學館」的經營模式和市面上補習班最大的差別，在於擺脫傳統學習盲點、打造專屬學習規劃，包括五星級K書中心、最完整K12教材、量身規劃個別指導、線上教師提供17國語言學習等等，能提供全方位的學習需求；特別是疫情的期間，學習不再受地域限制且能自由安排上課時間，並針對不同科目補弱增強，將學習的效益發揮到最大。
相較於傳統補習班人數眾多、無法面面俱到的教學品質，「愛學館」提供個別指導及量身規劃的學習課程，搭配獨立的環境空間，無論是實體或線上課程，都深獲得家長和加盟夥伴的肯定，領先業界；用愛陪伴、讓學習無障礙，是每位「愛學館」館長的創校理念，且憑著一股對教育改革的熱忱，逐步打造出全台「愛學館」版圖。
尤其看著孩子從排斥學習，到喜歡來愛學館唸書上課，慢慢的進步是最大的成就感，孩子在老師的陪伴、溝通、激勵下，態度轉變為積極，也從學習中獲得自信！在這次疫情的衝擊下，讓許多補教業都面臨空前危機，但「愛學館」超前部屬的營運模式，及豐富的教學經驗，透過虛實整合的教學模式，讓數位的教學夢，一夕之間跨越10年進度。