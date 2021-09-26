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亞洲大學附屬醫院視網膜科主任張耀中表示，「後玻璃體剝離」(PVD)會引起退化性飛蚊症，患者經常感到眼前出現環形、C型或長條型的懸浮物，外型有如飛蚊，會跟著眼球左右轉動而在眼前飄動，擋住光線影響視覺，及降低對比度；好發於50歲以上成人、高度近視者、眼睛曾經受過外傷，和曾經接受過白內障手術的民眾。
退化性飛蚊症 通常建議和平共處
張耀中醫師強調，過去針對退化性飛蚊症患者，通常會建議患者門診追蹤與飛蚊和平共處，但若長期為飛蚊症所擾，可考慮接受玻璃體切除手術，不過玻璃體切除手術術後會有早發性白內障的情形出現，術後更要定期散瞳檢查，以防止視網膜剝離的併發症。
雅各雷射手術治療 較傳統安全有效
相較玻璃體切除手術，透過「雅各雷射玻璃體消融手術」，在專業的準則下，可有效安全治療飛蚊症。張耀中醫師說明，雷射可將飛蚊爆破、氣化，並分解成肉眼不可見的碎片，術後無傷口，療程會根據飛蚊大小、發生位置及數量，決定治療次數，通常首次治療能改善症狀約5到6成。
眼睛警訊不輕忽 併發重症難處理
張耀中醫師提醒，若發現眼前出現飛蚊症時，應先至眼科進行完整眼底視網膜檢查，並抱持與之和平共處的心理準備。而少數飛蚊症患者，如察覺眼前飛蚊數量突然遽增、看見閃電般的光影或視力驟降等，有可能是視網膜剝離、玻璃體出血，或其他嚴重眼部問題的警訊前兆，務必立即追蹤治療，才能避免嚴重併發症。
資料來源：健康醫療網 眼前出現長條型懸浮物當心是退化性飛蚊症！ 醫師告訴你如何治療
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