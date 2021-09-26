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生熟食不同餐盤 退冰後快烹煮衛生福利部臺中醫院急診醫學科醫師陳正一表示，居家烤肉不同於戶外烤肉，有通風、電線過載等問題，加上食材的運用，處理不當容易造成急性腸胃炎。根據往年經驗，每逢中秋佳節前後急診就醫人數會增加一至兩成，大多是因急性腸胃炎症狀就醫，主因是肉類、海鮮沒烤熟，或是烤肉吃太多、生熟食沒處理得當而導致腸胃不適。
居家烤肉注意通風 電器注意乘載量陳正一醫師指出，居家烤肉若要使用傳統木炭生火，切記一定要在通風處，可以選擇陽台、庭院或頂樓烤肉，以降低一氧化炭中毒的風險；若要在室內烤肉，則建議選擇卡式瓦斯爐、電磁爐或是電烤盤，但是在使用電磁爐或電烤盤時要注意高功率電器電流是否超過負荷，建議最好可以加裝具備自動強制切斷電源功能的延長線，避免電線過載發熱，造成起火危機。
一氧化碳中毒 常見這些症狀陳正一醫師強調，居家烤肉不同於戶外烤肉，更需要防範一氧化碳中毒的風險，一氧化碳為無色無味卻具有毒性的氣體，中毒後不易察覺，往往在昏迷中死亡。居家烤肉時若有同時出現頭暈、頭痛、噁心、嗜睡、疲倦等不適症狀時，應先至通風處呼吸新鮮空氣並撥打119求助，以協助就醫檢查。
烤肉有訣竅 澱粉放最後中秋烤肉除了注意飲食均衡和總熱量控制外，醫師建議烤肉時可以先吃蔬菜和肉類，再吃玉米、地瓜等澱粉食物，讓血糖不會突然上升的太快；而一般三高患者和腎病患者則應避免攝取過多的蛋白質和鹽分，建議烤製食材時以薄鹽調味即可，避免鈉攝取量超標。
另外，建議有服藥習慣的民眾，為了應景淺嘗幾瓣柚子無妨，但切勿大量食用，更需避免服藥前後食用柚子。
資料來源：健康醫療網 居家烤肉小心一氧化碳中毒！ 急診醫列「奪命症狀」
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