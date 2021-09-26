媽炒「1神菜」端出！老饕急勸：不能晚上吃 行家揭真相
常常我們在家開伙的時候，都會煮幾道相對簡單的菜色，例如炒青菜等等，常見的例如高麗菜、地瓜葉、空心菜等等，不過你聽過有些菜是不能晚上吃的嗎？近日，就有網友分享自己炒了一盤菜之後，卻被告知這種菜晚上不能吃，讓她好奇原因，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-26 12:38:12
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出，自己炒了一道菜，但卻被告知不能夠在晚上吃這種菜，讓她好奇發問「為什麼晚上不能煮這道菜？」只見貼出照片，一盤青綠色的菜底部的湯汁還有點紅色，看起來就是正常的炒青菜。
貼文一出，網友紛紛回應「哦哦，紅鳳菜啊，聽說活血晚上吃不好」、「紅鳳菜沒錯，是我媽那一輩說的，晚上不能吃」、「紅鳳菜吃了可以補血，晚上不要吃比較好，老一輩都這樣說」、「紅菜炒黑麻油放薑絲炒，補血又營養，晚上不能吃，是迷信，自助餐廳都有賣，還不是很多人吃」、「阿嬤說這種菜吃了晚上太補，不適合」。
原來，原PO這道青菜為「紅鳳菜」，因為其有補血的功效，擔心晚上吃太補，反而達不到補血效果。但根據「台灣癌症基金會」指出，紅鳳菜經常被說最好中午食用，晚上吃不但補血不成，還會吸血，這其實都是沒有根據的，從中醫角度解釋，紅鳳菜屬性寒涼，白天陽氣旺盛時身體陽氣相對較晚間旺，中午吃的確較適當，不過若本身體質偏寒，若加入薑絲方式料理，恰好可中和偏寒涼的屬性，夜食就無須顧忌，也是坐月子餐常見的菜色。（編輯：張嘉哲）