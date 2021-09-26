媽炒「1神菜」端出！老饕急勸：不能晚上吃　行家揭真相

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▲網友分享自己晚上炒一盤菜後，被告知這種菜不能晚上吃。（圖/家常菜）

紅鳳菜吃了可以補血，晚上不要吃比較好，老一輩都這樣說

不過若本身體質偏寒，若加入薑絲方式料理，恰好可中和偏寒涼的屬性，夜食就無須顧忌