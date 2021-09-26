對發票只中200！男一查驚「多出800元獎金」 真相超幸運
最新一期7、8月份統一發票已於昨（25）日開獎，不少民眾早已拿出累積許久的發票，準備來看看自己有沒有機會成為中獎的幸運兒。對此，就有一名網友表示中得了200元，卻意外發現自己多領到800元獎金，原因曝光也讓不少人羨慕。
編輯中心/綜合報導
2021-09-26 12:54:24｜2021-09-26 14:03:55
原PO於Dcard上發文，表示統一發票7、8月中獎號碼已經出來了，一開始他先對完紙本發票後，再開啟發票APP查詢有沒有中獎，但一打開便讓他震驚直呼「發現如下圖，請問這是怎麼一回事？」
只見畫面中有兩張發票標示中獎，一張與頭獎號碼「34997398」的末三碼相同，可領六獎200元；但另一張卻讓他毫無頭緒，「數字811不是中獎號碼之一，而且也沒有800的獎金數額呀？求解…謝謝」。
問題一曝光後，隨即引來行家指出是「雲端發票專屬獎」。事實上，統一發票除一般獎項外，另外還設有雲端發票專屬獎，財政部表示，本期統一發票，除了增開10萬組800元雲端發票專屬獎，加上既有的30組百萬獎、1.6萬組2000元獎及100萬組500元獎項，合計將達111萬6030組。
財政部呼籲民眾，消費時可利用載具儲存雲端發票，除了能享有紙本統一發票獎項外，還有雲端發票專屬獎，多一次中獎機會，民眾可多加使用，以此提高中獎機會。（編輯：陳雅雲）