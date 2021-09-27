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收治小玉的台北中山醫院婦產科主任暨海扶刀中心負責人鍾國騰醫師表示，子宮肌瘤是女性常見的婦科腫瘤，雖然多數肌瘤為良性，但仍會因肌瘤大小及生長位置引起身體不適，除了常見的經血過多、子宮不正常出血、經痛及性交疼痛等症狀之外，許多患者會因肌瘤壓迫到直腸導致排便困難，或壓迫到泌尿系統引起頻尿問題。即便肌瘤只有4~5公分大小，但只要生長的位置靠近上述器官，會引起相關壓迫症狀產生，但臨床上常發現患者誤以為是膀胱發炎或單純排便不順而延誤治療，提醒女性患者只要出現相關症狀，就應該提高警覺。
最新海扶刀無創手術 治療肌瘤不必動刀
鍾國騰醫師說明，現今治療子宮肌瘤的方式，已隨著醫學的進步發展出不必開刀的無創海扶刀治療方式，相較傳統的開刀手術容易在腹部留下傷口或疤痕，讓許多女性患者卻步；目前海扶刀治療則是將體外超音波熱能聚焦於子宮肌瘤處，達到消融肌瘤的目的，因過程不必動刀，術後也不會在腹部留下傷口，患者隔天即能恢復正常生活。
鍾國騰醫師補充，海扶刀治療前會搭配核磁共振檢查，能清楚分辨軟組織病灶，幫助海扶刀精準對焦並消融，因此降低了子宮肌瘤的復發率，是現今治療子宮肌瘤的新選擇，對患者也是一大福音。
子宮肌瘤引身心壓力 醫籲及早診斷及早治療
鍾國騰醫師提醒，子宮肌瘤雖然是常見的良性腫瘤，但患者若輕忽或延誤治療時，肌瘤愈長愈大就會嚴重影響生活品質，不但影響身心健康，也可能因為身體不適經常請假，影響職場工作表現。因此呼籲女性若有疑似肌瘤症狀時，應及早診斷及早治療，才能找回沒有負擔的快樂人生！
資料來源：健康醫療網 女頻尿憋不住一場電影！ 靠這招擺脫尷尬人生
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