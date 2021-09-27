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很多背債族都有衝動控制障礙的傾向，無論購物或行動，只求解決眼前的困難，或滿足當下的需求，而不會考慮未來的後果，所以當手邊沒錢花用，他們就會尋求立即獲得現金的管道，完全不管未來要付出多大的代價。
養成借錢習慣的背債族
借錢對這類型的背債族來說，可說是家常便飯，以前找朋友借錢週轉，現在對象換成銀行或高利貸，通常他們的心思比較沒有放在還款上面，而是放在借錢上，為了借到錢，他們有時演技一流，有時說辭感人，會想盡辦法讓別人掏出錢來借給他們。
愛面子營造假象的背債族
有些人面臨生活難關或事業瓶頸時，為顧及自尊面子，非但不讓家人朋友知道自己的現況，更不願意放下身段開口跟親朋好友借錢，甚至為了營造假象，不惜跟銀行或高利貸借錢充場面。
正因為與銀行借錢，不用哀求別人，也無需拉下面子，結果不少人便越陷越深，以債養債，雪球越滾越大，終致信用破產，造成財務的大浩劫。
害怕麻煩別人的背債族
還有些人的個性深怕帶給別人麻煩，凡事皆靠自己想辦法解決，悶著頭獨自找錢，久而久之，自然會債台高築。
受不了誘惑的背債族
由於高利貸借錢的門檻很低，有些人便會受不了誘惑，忍不住借點錢出來花花，結果手邊一有錢，也不管將來要還高額的本金和利息，沒兩下就花光現金，又想跟跟對方借錢，形成惡性循環。
所以，借錢給對方前務必要先評估對方的人格特質，不然之後要不回借出去的錢，有可能會讓自己反過來變成背債族。
借錢給別人把自己推向痛苦懊惱的深淵
事實上，很少欠錢負債的人會主動來做心理諮商，來諮商的都是借錢給別人的債主，原本一時好心，不忍看到對方走投無路，結果伸出援手的後果，非但沒有好人有好報，反而把自己推向痛苦懊惱的深淵。
我認識一個朋友，有天夜裡接到一位遠房親戚的求救電話，對方邊哭邊說：「實在想不出來還有誰可以救自己一命，只有你能幫這個忙，我現在人在地下錢莊手中，對方威脅若不立刻還錢，就要給我斷手斷腳…怎麼辦，我真的走頭無路了…」
人命關天，總不能眼睜睜看著親戚變成殘廢，朋友一時心軟，沒有多做思考，就答應對方籌錢救人。結果對方一拿到錢，便從地球上消失，再也不見人影。這下情勢逆轉，換成朋友跟親戚哭訴求援，拜託對方還錢。
基本上，「裝可憐」的人就是利用別人的「罪惡感」來操控對方，他們不會直接說出自己的想法和需要，卻會藉著一句又一句的「可憐台詞」試圖讓別人「良心不安」，進而借錢給他們。
這個時候最好告訴對方：「我的能力有限，沒有辦法按照你的期望幫助你，我只能夠做到什麼。」只有面對並承認自己「能力有限」，才能抵擋他們的苦苦哀求。
債務壓力引發身心失衡
如果不是習慣性跟別人借錢的背債族，一旦有債務壓力，常會出現下面這些身心狀況：
白天惶恐不安，晚上無法入睡。不少背債族都有恐慌的生理反應，聽到電話聲或敲門聲就會心悸、冒冷汗，呼吸喘不過氣來。也有背債族會不斷懊惱自責，痛恨自己過去的投資行為，責罵自己為什麼要去做生意，生氣自己為什麼要把錢借給不負責任的朋友。
而當朋友遠離，親人擔憂，背債族會覺得周圍的人都看不起自己，也有人會覺得別人的關心與建議都很刺耳，覺得對方在嘲諷自己。欠錢負債的時候，情緒很容易焦躁不安，動不動就想生氣發火。
不少背債族會因為焦慮，而產生負向想法，會覺得工作所得很難還清債務，未來沒有希望。也有負債族會開始懷疑生命意義，覺得人生從此變成黑白，甚至想要結束生命，一了百了；同時又會對家人產生愧疚感。
從事卡債諮商的過程中，我發現可不可以把債務還清，有一個關鍵點，就是相信自己可以還完債務，人生可以有新的開始，是很重要的心理狀態。同時也要評量了解自己身心狀況，尋求有用的資源，幫助自己還清債務。最後還要探索欠錢負債真正的原因，改變背債的人格特質，以及金錢的使用習慣，才能讓人生無債一身輕。
（文章授權提供／林萃芬專業諮商心理師）
林萃芬 專業諮商心理師
現任：松德精神科診所諮商心理師、東吳大學兼任講師、中華人事主管協會講師。
專長：感情商、外遇後重建信任及親密關係、不靠藥物睡個好覺、好眠放鬆的各種巧及方法、企業及生涯商、身心減壓、產後憂鬱媽媽的情緒壓力解、青少年情緒及自我探索商、人際溝通模式及互動技巧、夢的解析及隱喻治療、帶父母做孩子的情緒教練、HRV情緒儀、睡眠儀器。
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資料來源：健康醫療網 很會賺錢卻欠下鉅額債務 心理師曝背債族5大特質
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