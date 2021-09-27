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治療氣喘的藥物分為控制型及緩解型藥物。控制型藥物可治療呼吸道發炎、控制症狀，並降低未來發生急性惡化的風險，規律的使用此類藥物才能達到良好控制；以吸入型類固醇為基礎的藥物都是控制型藥物。
至於緩解型藥物則可立即達到支氣管擴張效果，多於氣喘急性惡化時使用，亦可於運動之前使用，以預防運動誘發性支氣管收縮。
用藥順從性 吸藥技巧是關鍵
此外，根據研究，約有17.4%的氣喘屬於困難控制型氣喘而嚴重型氣喘約佔3.6%。這些病人會因用藥順從性是否良好，吸藥技巧是否正確，診斷是否正確，共病症(如肥胖，呼吸中止症，過敏性鼻炎，鼻息肉，胃酸逆流，慢性阻塞性肺病)是否同時治療，而導致控制不佳。因此，這些病人照護的需求牽涉複雜的評估及多專科的整合照護。
改善氣喘症狀 共病治療莫輕忽
台中榮總呼吸治療科主任詹明澄醫師提及，目前生物製劑是吸入型類固醇為基礎的控制型藥物治療氣喘之後，仍然無法良好控制氣喘時可以考慮的附加治療。然而，因為價格昂貴，故使用生物製劑治療控制不佳的氣喘之前，應仔細評估用藥順從性是否良好，吸藥技巧是否正確，氣喘診斷是否正確，共病症(如肥胖、呼吸中止症、過敏性鼻炎、鼻息肉、胃酸逆流、慢性阻塞性肺病等)是否出現並同時治療。
資料來源：健康醫療網 嚴重氣喘難控制？ 「生物製劑」是患者福音
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