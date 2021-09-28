滷蛋怎麼滷才好吃？老饕傳授「關鍵步驟」：色澤美又入味
雞蛋是我們日常生活中最常見的食物之一，幾乎是每個人家中冰箱必備的食材，而雞蛋的料理方式也相當多元，除了可以蒸、炒、煎、水煮外，也可做成半熟蛋或滷蛋。不過，滷蛋到底要怎麼滷才能色香味俱全呢？有網友就傳授自製滷蛋的「關鍵撇步」，成品不僅剖面的漸層很美，蛋也會非常入味。
編輯中心/綜合報導
2021-09-28 08:28:54
原PO在PTT cookclub板中以「在家也能滷出黃金漸層滷蛋」為題發文，他表示，自從朋友開始做滷味小生意後，親戚朋友街坊鄰居通通變成了實驗品，當然他也是受惠（害 ）者之一，各個型態的滷蛋他都吃過了，而朋友最後做出來的滷蛋也真的蠻厲害，入味非常透徹，重點是無添加色素。
原PO進一步分享，自製滷蛋的步驟其實跟一般自己在家滷蛋差不多，差別在於，多了幾道靜置的手續和滷汁的配方，但由於滷汁是朋友的機密，因此不便透露，他建議大家可以用黑糖取代一般的砂糖，而在靜置的時候，不需要加熱，但要留意食物的保存溫度，並且要記得幫蛋翻面，不然就會出現黑一邊的滷蛋了，他並推薦大家在家可以試試看，比起一般的滷蛋，靜置過3次的滷蛋，不僅剖面的漸層很美，蛋也會非常入味！
貼文一出，隨即引發討論，網友紛紛留言「黑糖真的畫龍點睛，有次做溏心蛋突發奇想在醃汁裡加了點黑糖，香氣很讚」、「原來可以加黑糖」、「已筆記，加黑糖第一次聽說，看起來好好吃」、「靜置猜是滷汁放涼，把料放鍋裡？我家做滷味也會這樣」、「一直加熱滷蛋白不好吃，我習慣連同滷汁放冰箱一晚，加熱用電鍋就會很入味」、「滷汁蓋過雞蛋小滾2小時，蓋鍋關火泡一天試試。」（編輯：許苡晴）