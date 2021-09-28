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以免疫學的角度來看，大部分疫苗，皆需後續增強劑才能完全起作用。李文祺舉例，德國麻疹疫苗（Measles, Mumps and Rubella, MMR），在研究中發現，接種過一劑的人當中，有40%沒有完全的免疫效果，而已經施打第二劑的人，當中沒有免疫的比例只有4%，代表第二劑疫苗能激發免疫機能。
當疫苗和身體免疫系統相遇時，會激發出B細胞和T細胞，此兩種細胞都屬於白血球的一種。B細胞的主要功能為產生抗體，但壽命並不長，在初次接種疫苗後，接種者體內，在幾周內會產生大量抗體；但幾周後，若沒有接種第二劑疫苗，抗體數量會減少。
另一則是T細胞，李文祺指出，當它成熟後，會分化成不同的亞型，可以識別、殺死各種病原體。其中一種為「記憶T細胞」，在體內可以存活幾十年，也代表著有些疫苗接種後可以達到「終身免疫」。
李文祺強調，最關鍵在於「T細胞，通常只有在注射第二劑疫苗之後才會大量產生。」因此，疫苗的後續增強劑（第二劑、第三劑等），讓身體再次觸及抗原，並在病原體上觸發免疫系統，進而激發第二階段，甚至第三階段的免疫反應。
研究證實：現有疫苗對Delta的有效性減弱
李文祺表示，世界上許多藥廠，以自家生產的疫苗對Delta病毒進行有效性測試，在《The Lancet》一篇研究指出，BNT疫苗抗Delta感染的有效性達79%，相比抵抗Alpha的有效性低13%，而AZ的新冠疫苗則有60%有效性，也比抗Alpha感染的有效性低13%。
雖然疫苗對抗Delta的有效性下降，但這2款疫苗在「抗住院的有效性」皆超過90%。研究報告指出，2劑BNT疫苗對抗因Delta住院的有效性達96%，而2劑AZ疫苗則有92%。而Moderna（莫德納）也指出，其新冠疫苗在實驗室的環境下，對Delta的有效性，相較原始病毒株略微下降。
AZ、Moderna、BNT疫苗對Delta保護力
AZ：根據牛津大學研究指出，AZ疫苗對原始病毒株保護力可達81%，但對Delta病毒保護力，第一劑感染保護力43%。第二劑為67%，而重症保護力為92%。
Moderna（莫德納疫苗）：對於原始病毒株保護力94%，而美國梅約醫院醫療體系數據報告指出，第一劑Delta對感染保護力為75%，對重症保護力96%，而第二劑對感染保護力則為76%，重症保護力尚未有數據。
BNT：對於原始病毒株保護力95%。根據牛津大學研究數據，針對Delta變種病毒，BNT第一劑感染保護力為58%，第二劑則為82%，但對重症的保護力為90到97%，對死亡的保護力為96%。
雖然面對Delta變異株，疫苗的保護力明顯下降，但對於重症、死亡保護力仍高，因此接種疫苗有其必要性，而李文祺另外強調，疫苗可能趕不上病毒變種的速度，因此最重要是保持良好生活習慣、健康飲食，外出維持社交距離、戴口罩、勤洗手，這才是有效阻隔病毒傳播鏈的不二法門。
資料來源：健康醫療網 Delta變種病毒威脅大 醫：疫苗有效性減弱
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