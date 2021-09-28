保時捷拓建全台充電網路 迄今累積8處快充站29處目的地充電站
純電跑車 Taycan 上市前台灣保時捷便已在全台佈局充電網路，截至目前，台灣保時捷共設置 8 處保時捷高速充電站（Turbo Charging），包含 17 支高速充電樁；位於台北晶華酒店的兩座充電樁甫於日前正式啟用後，保時捷全台目的地充電站（Destination Charging）已增加至 29 處，涵蓋全台豪華度假飯店、高爾夫球場及賽車場等地，合計共 60 支保時捷專屬充電樁。
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2021-09-28 19:25:00
台灣保時捷於 2021 上半年特別著眼於台灣南部與東部，今年 8 月，台灣保時捷在花蓮瑞穗天合國際觀光酒店增設充電站，確保T aycan 車主除了花蓮新天堂樂園和知本老爺酒店等既有充電據點；而在台灣南部，除了高雄保時捷中心的高速充電站之外，保時捷也於 H2O 水京棧國際酒店與高雄福華大飯店增建目的地充電站。
行經台灣中部，Taycan 車主亦可體驗嶄新的充電據點：群山環擁的台中頂級溫泉渡假村虹夕諾雅谷關，新增了目的地充電站；在南投，日月潭涵碧樓酒店及日月潭纜車的全新保時捷目的地充電據點，亦提供 Taycan 車主和旅伴便利的電動車充電服務。
不僅如此，台灣保時捷與晶華國際酒店集團也共同宣布，雙方未來將於台南晶英酒店與太魯閣晶英酒店持續佈建充電站。隨著充電網路持續擴建，進一步覆蓋更多都市熱區。