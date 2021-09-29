【獨家】BMW全新電動車iX在台上市前，意外現身中台灣！

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iX是BMW新世代純電SAV，有著鮮明的全新外觀設計，而台灣已於日前展開預接單活動，將會引進iX xDrive40與iX xDrive50兩個車型，iX xDrive40搭載容量為76.6kWh的電池組，具備326匹最大馬力與630牛頓米最大扭力，0~100km/h起步加速只要6.1秒，最高續航里程可達425km，最快僅需10分鐘就能補充95km的行駛里程；而iX xDrive50則是搭載容量為111.5kWh的電池，最大馬力達到523匹、最大扭力則達765牛頓米，0~100km/h起步加速更只要4.6秒就能完成，最高續航里程更能達到630km，並且最快僅需10分鐘就能補充150km的行駛里程。
座艙中，配置全新開發的一體式曲面螢幕(12.3吋虛擬數位儀錶搭配14.9吋中控觸控螢幕)，結合全新世代BMW iDrive 8使用者介面與車況抬頭顯示器，加諸智慧語音助理2.0、ConnectedDrive智慧互聯駕駛服務、RSU遠端軟體更新與無線智慧型手機整合系統，透過化繁為簡的方式塑造更貼近人性也更直覺的操作邏輯，同時也科技感十足。
這回意外遇到的全新iX，共有兩台，並且與同級競品同時出現，疑似總代理在進行上市前的內部教育訓練，而已開始預售的iX，預售價分別為iX xDrive40：新台幣316萬元與iX xDrive50；386萬元起。並最快會在10月中後就會與台灣消費者見面。