Kymco第500座Ionex 3.0電池交換站於台中站前秀泰影城開通，持續朝年底建置千座邁進

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日前，Kymco推出「尊榮換電」服務後，有超過90%車主於第一時間便開通該項服務，可見該服務受到車主們的支持；但電池交換站仍是最主要的換電方式，因此Kymco持續佈建電池交換站，截至包括昨日開通的秀泰生活台中站，目前已建置超過500站，不過其中僅有13%是儲備電池達9顆以上的大型換電站，其餘87%為雖能突破地域限制、但僅能提供4顆電池的便利換電站，其中又以新北市與高雄市建置數量最多，分別為138站與121站，而台中則有106站，為達到年底千站目標，將以一日7站的建置速度，持續擴站，除便利換電站，Kymco也與包括：7-11、萊爾富等超商，中油、山隆、福懋等加油站，秀泰、家樂福、文具天堂、車麗屋、車之輪等通路據點，以及中華電信與富邦產險等企業合作，設立換電站，達到生活之所需即換電之所在之目標。
依照目前Kymco所建置的大型換電站與便利換電站的比例來看，多數仍為電池數量較低的便利站為多數，雖然有建置便捷、易於快速布建的優點，但每站僅能提供4顆電池，在電池供應上、配合「尊榮換電」服務初期可能還不成問題，但電池供應的充足量，亦為消費者購買電動機車的重要考量因素，未來Kymco電動車數量持續增加，即使換電站總數看似非常多，但實際電池供應的數量是否能完全滿足車主需求，將是未來建站規劃的重要課題。