美元刷一年高！黃金探3月底來最低

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紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨9月29日收盤下跌14.60美元或0.8%、成為每盎司1,722.90美元，創3月31日以來收盤新低。12月白銀期貨重挫4.4%成為每盎司21.485美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨下跌1.6%成為每盎司947美元，12月鈀金期貨下跌1.3%成為每盎司1,830.30美元。
殖利率持續走升。路透社報價顯示，紐約債市29日尾盤時，美國10年期公債殖利率上漲1個基點至1.5462%，稍早一度下探1.494%。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢)
通膨揮之不去令投資人憂心。聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)29日在歐洲央行(ECB)舉辦的研討會上表示，供應鏈瓶頸並未改善，著實令人「灰心」(frustrating)，問題似乎還惡化了些。他預測這個情況很可能會持續到明(2022)年，通膨居高不下的時間將比Fed原本估計還久。
美元續強。MarketWatch報導，追蹤美元兌6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(US Dollar Index，簡稱DXY)29日上漲0.64%、收94.36點；盤中最高觸及94.43點、創2020年9月以來盤中新高。本週美元已跳漲1.1%，過去一季則勁揚2.1%，壓抑貴金屬漲勢。
FXTM市場分析師Lukman Otunuga表示，黃金很可能會因美元走強而續軟，接下來得觀察本週五(10月1日)出爐的Fed通膨指標——核心個人消費支出物價指數(core PCE)。
美國10年期公債殖利率甫於28日跳升至6月25日以來新高，30年期公債殖利率也創7月1日以來新高。公債、黃金為彼此競爭的避險資產，殖利率上揚可能削減黃金的相對吸引力。
Kinesis Money分析師Carlo Alberto De Casa指出，貴金屬目前波動主要是受通膨可能沒央行估計那麼「暫時性」的影響。這恐迫使Fed提前到11月削減量化寬鬆貨幣政策(QE)。
紐約商品期貨交易所（COMEX）12月期銅9月29日收盤下跌1.1%成為每磅4.199美元。
工業金屬方面，銅價連續第二日走低，主因中國遭遇限電危機、部分工廠被迫關閉，引發需求前景疑慮，而美元走強也對金屬價格帶來壓力。
倫敦金屬交易所（LME）3個月基本金屬期貨9月29日全面下滑。期銅下跌0.9%，報每噸9,189.50美元。期鋁下跌1.1%，報每噸2,911.50美元。期鉛下跌1.3%，報每噸2,140美元。期鋅下跌0.8%，報每噸3,055.50美元。期錫下跌0.3%，報每噸35,695美元。期鎳下跌1.3%，報每噸18,325美元。
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資料來源-MoneyDJ理財網