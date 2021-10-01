全台唯一！義大Outlet Mall兩大概念店　一站買遍全世界

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每個選品皆由美國總部空運來台，顧客能一站式「隨性混搭」出完美的時尚衣櫥，在義大Outlet Mall就能購遍全世界。除了衣服能任意混搭喜愛的風格，NewYork NewYork紐約新時區更有別於其他鞋靴店櫃以款式分區，而是按照鞋碼尺寸依序排列，讓顧客快速方便地找到適合的鞋款，不論輕鬆休閒鞋或是淑女高跟鞋，都能立刻與喜愛的衣服混搭出專屬自己的時尚品味。即日起至10月13日規劃多重優惠，只要加入NewYork NewYork紐約新時區LINE好友抵 200 元；全館4折起，2件再9折、3件再85折；單筆滿3000元贈造型棉花糖、單筆滿10000元贈義大遊樂世界門票2張。
全台唯一一站式購足美妝服務專門店「iGLAMOUR愛．迷人 義大店」占地126坪，擁有寬敞舒適的購物空間及流暢動線，規劃了5大專區，採半開架式自主購物空間設計，匯集歐美日韓百大品牌，彩妝、保養、香氛、髮品，一站滿足所有需求。除擁有國際知名專櫃品牌，還創新引進廣受部落客好評、全台獨家品牌 FEMMUE、JUICE BEAUTY 及 algologie，更有peripera、OFRA等風靡日美人氣彩妝品牌，過去需透過代購入手，如今在義大Outlet Mall就能輕鬆買到。
iGLAMOUR愛．迷人現場更設有「玩美Play Station」規劃開放式試妝台、AR試妝機、AI肌膚檢測儀，讓消費者能更近距離體驗各式彩妝、保養，盡情感受商品的魅力。PRO級美容顧問則提供個人化客製服務，給予最適合的美妝建議，讓不同世代的朋友掌握並購得最新、最完整的美妝新品，自信展現專屬迷人美。即日起至10月11日，E卡會員當日單筆消費滿1000元即贈品牌香氛針管乙支，送完為止，更有E卡會員專屬來店加價購等多項好康活動。
「義大世界」挾帶著佔地90公頃的地理優勢，擁有全台首家Outlet Mall、主題樂園、摩天輪，還有5星級飯店、國家級劇院、別墅社區等，吃喝玩樂購一站滿足，是南台灣必遊的景點之一。其中，義大Outlet Mall擁有全台唯一歐式建築外觀的Outlet Mall，中庭的「羅馬天幕」以義大利特萊維(Trevi)噴泉為原型，坐在這彷彿置身在歐洲城市街頭，享受「我不在台灣，我在義大世界！」偽出國小旅行的歡樂回憶！
義大世界購物廣場有別於一般Outlet 的經營方式，擁有全國首創品牌直營的Outlet Mall，多達700個品牌全年提供2折起的超值優惠，更不斷為消費者開創精品Outlet的購物經驗，自去年四月，歐洲精品複合大店Luxury Mall開幕，獨家引進全亞洲，品牌涵蓋Alexander McQueen、BALENCIAGA、BURBERRY、BOTTEGA VENETA、CELINE、CHLOE、Givenchy、GUCCI 、Jimmy Choo、Kenzo、 Sergio Rossi、STELLA McCARTNEY、Roger Vivier、Versace Jean等近20個品牌，還有全台獨家的MCM和義大利知名的時尚部落客同名品牌Chiara Ferragni。現又有全新兩大「全台 Outlet 獨家主題概念店」閃亮進駐，再為義大世界購物廣場增添亮點。