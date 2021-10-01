房市／大里運動中心啟用　休閒機能提升

大里國民暨兒童運動中心9月底正式試營運，將與室外運動公園球場、田徑場結合，並提供泳池、韻律教室、重訓與飛輪場地。在地房仲表示，運動中心啟用對於周邊休閒及運動機能加分最多，且對面即是發展中的15期重劃區，將規劃聯合行政中心進駐，可望提高區域指名度。
財經中心/綜合報導
2021-10-01 08:00:00
大里國民暨兒童運動中心9月25日正式試營運，為台中市第五座運動中心。信義房屋大里興大店店長巫忠穎表示，大里運動中心位於國光路、大里路口，國光路以西除規劃中的15期重劃區，其餘為舊大里市區，以屋齡40年左右透天為主力產品，目前行情約在1400至1500萬間；運動中心這一側與二期重劃區開發時程較接近，主力產品以屋齡10多年的透天別墅為主，行情約落在1700至1800萬左右。
而觀察近期當地市場狀況，巫忠穎發現，大里以自住需求為主，近期換屋族群卻略有變少，主要是因換屋買方多會希望越換越新、越換越大，但新透天供給量變少，價格又大幅攀升，假設原本住透天，即便現在出售，要換到全新的透天可能得再增加600至700萬的購屋預算，對換屋族誘因就會降低；與此同時，首購買方仍有買房剛需，造就市場供不應求狀況愈趨明顯。
但隨著運動中心完工啟用，巫忠穎指出，對周邊透天居民來說，最大利多在於休閒、運動機能的提升。此外，由於運動中心對面就是15期重劃區，未來預計設置聯合行政中心。除大里以外，潭子國民暨兒童運動中心目前也已在辦理全運轉測試，預計年底前啟用，同樣引進多元運動場地與設施，並結合戶外的潭子運動公園球場與遊具，未來將規劃運動課程供市民參與。