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晶華五星美食、王德傳好茶進駐「LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店」

▲ 晶華五星美食、王德傳好茶進駐「LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店」
▲ 晶華五星美食、王德傳好茶進駐「LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店」

2GameSome - 有車賞

2021-10-01 00:55:00

「LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店」在 7 月 28 日於威秀影城正式開幕，打造包含知名餐飲、Lexus 展車、精品等複合式概念店，希望能更貼近消費大眾，傳遞 Lexus Electrified 品牌概念及未來願景。

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繼 7 月開幕後與新創餐廳「LSD Café Salon」合作，創新求變的 Lexus 從 10 月 1 日起至 12 月 31 日品牌概念店特別攜手「台北晶華酒店」獨家合作，五星主廚團隊將中西合璧的理念與料理完美結合，翻玩藝烹出四款前菜（Canapé）以及三款小主食（Petit Main Course），推出外帶內用皆相宜的美食！飲品也加入代表台灣在地文化的王德傳茶莊，以全新餐飲宴饗美食愛好者。

10 月 1 日起至 12 月 31 日特別攜手台北晶華酒店獨家合作，推出五星美食共四款前菜以及三款小主食。
10 月 1 日起至 12 月 31 日特別攜手台北晶華酒店獨家合作，推出五星美食共四款前菜以及三款小主食。
四款前菜包含「蟹黃燒賣」，正宗港式的蟹黃燒賣搭配由晶華軒主廚親手調配獨門私房 XO 醬，佐以清爽的柚子醬油，Q 彈鮮美的完美結合。若想嚐試清爽口感則有「沙嗲櫻桃鴨肉串」和「輕蔬鮮蝦春捲」可選擇，嚴選的櫻桃鴨肉串，均勻裹上秘製香料粉後煎熟，拌入主廚特製的沙嗲調味，搭配用清脆爽口的青木瓜絲拌製而成的泰式莎莎醬，充滿東南亞風情；鮮蝦春捲將越南米餅皮過熱水之後包覆鮮蝦、生菜、苜宿芽、黃瓜等蔬食，底部鋪上用馬鈴薯炸成酥脆鳥巢，澆淋泰式酸甜醬，酸中帶甜的清新口感。

「蟹黃燒賣」，搭配由晶華軒主廚親手調配獨門私房 XO 醬，佐以清爽的柚子醬油，Q 彈鮮美的完美結合。
「蟹黃燒賣」，搭配由晶華軒主廚親手調配獨門私房 XO 醬，佐以清爽的柚子醬油，Q 彈鮮美的完美結合。
最後一款前菜則是「香烤蘋果奶酥塔」，由主廚嚴選的奶油、麵粉、糖及雞蛋混合後製成的香烤奶酥塔，搭配酥脆的金黃色外層，與蘋果丁及肉桂香氣在味蕾間譜成令人心情愉悅的美妙滋味。

小主食則有三款，「法式燉牛肉堡」以法國長棍麵包搭配香嫩的菲力牛肉，以及新鮮脆嫩的生菜與番茄，沾上酸酸甜甜的蜂蜜芥茉醬，洋溢著美法交織的迷人風情。「椒麻豬肉乾拌麵」由中式椒麻醬與其製成的醬油熬煮出的香醇椒麻味醬汁，與口感十足的義大利麵完美拌勻，搭上滷製而成的美味五花肉，香麻又順口的好滋味! 最後一款小主食「松露蕈菇燉飯」是主廚精準慢熬燉煮而成，濃醇滑順的松露燉飯鋪上符合秋冬時節的炒柳松菇，佐以香脆的起司餅，滿滿的松露與奶油香氣於舌尖中化開。

「法式燉牛肉堡」以法國長棍麵包搭配香嫩的菲力牛肉，沾上酸酸甜甜的蜂蜜芥茉醬，洋溢著美法交織的迷人風情 。
「法式燉牛肉堡」以法國長棍麵包搭配香嫩的菲力牛肉，沾上酸酸甜甜的蜂蜜芥茉醬，洋溢著美法交織的迷人風情 。
除了精緻美食外，也全新加入台灣在地百年製茶「王德傳茶莊」，提供蘊含甜柔花香與奶香，口感綿細滑柔的「阿里山金萱」及帶有熟果香及烤秋栗甜香，口感醇厚回甘的「特選黑烏龍」。

Lexus 也希望透過這些美食，吸引更多消費者踏入品牌概念店內。感受精緻細膩體驗與料理的極致美學，一起 Experience Amazing！

更多 Lexus Electrified 多元且豐富的品牌精神，及詳細的活動資訊都將不定期的在 Lexus 官網及粉絲團公告

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