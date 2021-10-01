▲ 「和泰Pay」、「和泰Points」、「中國信託和泰聯名卡」全面上線

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為持續提升消費者的服務體驗，和泰集團再打造三大數位新服務：「和泰Pay」、「和泰Points」，以及「中國信託和泰聯名卡」，從過往以「車」為中心轉變為以「人」為中心，進一步向MaaS+發展，結合各種移動服務及數位工具，打造更完整的集團數位服務生態系。
全新支付工具「和泰 Pay」，便利消費無負擔
為提供消費者更完善的數位支付體驗，和泰集團與中國信託商業銀行合作開發，打造「和泰 Pay 數位支付」，登入和泰集團會員並完成信用卡綁定，即可在已串聯「和泰 Pay」的服務內輕鬆消費，出門免帶錢包，手機即可完成支付！且一卡綁定多通路支付，免重新綁卡，輕鬆漫遊和泰集團生態圈。
* 首波已導入和泰Pay的服務包含：My Toyota APP(原驅動城市)、 TOYOTA官網、LEXUS Plus APP、 LEXUS官網及yoxi APP及官網。
消費累積「和泰 Points」，輕鬆兌換最有利
為了提供顧客更多元及方便的點數服務，和泰集團整合既有點數推出「和泰 Points」。藉由統一發行與兌換的點數，提供集團會員最優消費回饋，並增加和泰集團與消費者的互動頻率。
10/1起，消費者於 Toyota、Lexus 服務廠消費即可累積和泰 Points，並可使用點數折抵維修保養金額、兌換品牌精品。而除了線下的點數使用通路外，和泰亦與連鎖便利商店合作，推出線上的「和泰 Points 兌換區」。消費者可快速兌換便利商店商品券後，前往實體門市領取商品，帶來更加美好便利的點數使用體驗。
明年，和泰集團更將推出和泰商城，提供顧客豐富多元的商品選擇，打造更完整的服務生態系。
「中國信託和泰聯名卡」結合數位支付，購車尊享1%回饋無上限
為提供消費者更優質的消費回饋，和泰集團與中國信託銀行聯手發行「中國信託和泰聯名卡」，並引領汽車產業，推出創新購車全額數位支付專案，使用「和泰 Pay 綁定中國信託和泰聯名卡」購車，消費者免負擔手續費，還可享有支付車款 1% 之和泰 Points 無上限回饋，帶給消費者最有利的購車新選項！
使用中國信託和泰聯名卡再享集團內通路最高 6% 和泰 Points 消費回饋（yoxi），持卡於 Toyota、Lexus 服務廠消費亦享最高 5%、5.5% 高額回饋！iRent租車使用和泰聯名卡亦享最高3%點數回饋。不僅如此，於指定量販/加油/旅遊/海外通路也有最高2%和泰Points回饋，多元移動生活場景，讓卡友舉步皆得利！
此外，卡友於全台 Toyota、Lexus、HINO 享板噴工資定價 9 折；全台和雲行動服務門市租車最低 5 折；新註冊 iRent 會員更可享免費時數 2 小時。「和泰 Points」1 點等於 1 元，可折抵回廠維修保養、精品等費用，有感優惠回饋，消費者使用更便利。
* 詳情請見中國信託官網www.ctbcbank.com查詢，謹慎理財 信用至上
透過「和泰 Pay」、「和泰 Points」，以及「和泰聯名卡」三大數位新服務，和泰集團將建立起專屬的數位生態系，持續提供給台灣有移動需求的消費者，更方便、好康的使用體驗！和泰集團會員服務詳情請見官網：https://www.hotaimember.com.tw/