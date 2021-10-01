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新台幣 650 萬元！Land Rover Defender 90 V8 特仕版 2023 年式限量預接單

▲ 新台幣 650 萬元！Land Rover Defender 90 V8 特仕版 2023 年式限量預接單
▲ 新台幣 650 萬元！Land Rover Defender 90 V8 特仕版 2023 年式限量預接單

2GameSome - 有車賞

2021-10-01 00:55:00

Jaguar Land Rover 再度以 007 電影全球合作夥伴的身分與詹姆斯龐德重返大螢幕，在【007生死交戰】中 Jaguar 與 Land Rover 各經典車款逐一現蹤，劇中包含 Jaguar XF、Land Rover Series III、Range Rover Classic、Range Rover Sport SVR、Land Rover Defender 等經典車款同場共演，為飛車追逐戲碼帶來最精湛的演出。為滿足國內車迷對 Defender 90 的熱情喜愛，台灣捷豹路虎宣告將限量導入 2023 年式 Land Rover Defender 90 V8 Carpathian Edition 特仕版，預接單價650萬元，即日起開放預訂。

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專屬外觀與頂級材質

Land Rover Defneder 90 V8 Carpathian Edition 特仕版車身採頂級喀爾巴阡灰金屬漆搭配緞光防護膜包覆，引擎蓋、尾門與車頂也同樣採用亮澤黑點綴，輪框同樣換上視覺張力極大化的 22 吋亮黑色鋁合金輪圈，煞車卡鉗則以 V8 車型專屬 Xenon Blue 氙藍色卡鉗，外觀採用一系列專屬套件宣示其位居 Defender 車系旗艦的王者地位。

當車門開啟時，映入眼簾專屬車門發光金屬門檻含 V8 專屬徽飾與貫穿中控儀錶的專屬緞光黑色裝飾，彰顯其不凡的定位。全車座椅採頂級溫莎皮革搭配 Dinamica® 類麂皮與耐磨織布包覆，提供最舒適的乘坐品質，四幅式多功能方向盤採麂皮包覆，並具備電動調整與加熱功能，換檔撥片搭配更為精緻的鍍鉻材質，排檔桿以及中央飾蓋則採皮革包覆，車室內透過全面革新的設計與運用大量頂級材質交織，展現現代奢華的設計美學風格。

強悍性能表現與尖端科技全面搭載

Land Rover Defender 90 V8 Carpathian Edition 特仕版搭載 5.0L 八缸機械增壓汽油引擎，最高動力輸出達到 525ps 與 625Nm 的強悍性能表現，0-100km/h 加速僅需 5.2 秒，最高極速更可達 240km/h。全新打造的 D7x 全鋁合金車體，相比傳統車體結構提高三倍剛性，造就 Defender 無與倫比的全地形穿越能力與耐用性。

Land Rover Defender 90 V8 Carpathian Edition特仕版運用多項尖端科技，車輛資訊娛樂系統升級為11.4吋曲面觸控大型螢幕，並搭載最新Pivi Pro資訊娛樂系統，整合多項越野資訊，提供駕駛最即時的資訊，全車搭載多項尖端車輛主被動防護科技，360度全面守護行車安全。

限量預接單實施中

限量 2023 年式 Land Rover Defender 90 V8 Carpathian Edition 特仕版預接單價 650 萬元，即日起開放預訂，更多詳情請洽全台授權經銷商。

Land Rover Defender 90 V8 Carpathian Edition

車型

2023 年式預接單價

Land Rover Defender 90 V8 Carpathian Edition

650 萬元

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