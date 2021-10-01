▲ 新台幣 650 萬元！Land Rover Defender 90 V8 特仕版 2023 年式限量預接單

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專屬外觀與頂級材質





Land Rover Defneder 90 V8 Carpathian Edition 特仕版車身採頂級喀爾巴阡灰金屬漆搭配緞光防護膜包覆，引擎蓋、尾門與車頂也同樣採用亮澤黑點綴，輪框同樣換上視覺張力極大化的 22 吋亮黑色鋁合金輪圈，煞車卡鉗則以 V8 車型專屬 Xenon Blue 氙藍色卡鉗，外觀採用一系列專屬套件宣示其位居 Defender 車系旗艦的王者地位。





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當車門開啟時，映入眼簾專屬車門發光金屬門檻含 V8 專屬徽飾與貫穿中控儀錶的專屬緞光黑色裝飾，彰顯其不凡的定位。全車座椅採頂級溫莎皮革搭配 Dinamica® 類麂皮與耐磨織布包覆，提供最舒適的乘坐品質，四幅式多功能方向盤採麂皮包覆，並具備電動調整與加熱功能，換檔撥片搭配更為精緻的鍍鉻材質，排檔桿以及中央飾蓋則採皮革包覆，車室內透過全面革新的設計與運用大量頂級材質交織，展現現代奢華的設計美學風格。





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強悍性能表現與尖端科技全面搭載





Land Rover Defender 90 V8 Carpathian Edition 特仕版搭載 5.0L 八缸機械增壓汽油引擎，最高動力輸出達到 525ps 與 625Nm 的強悍性能表現，0-100km/h 加速僅需 5.2 秒，最高極速更可達 240km/h。全新打造的 D7x 全鋁合金車體，相比傳統車體結構提高三倍剛性，造就 Defender 無與倫比的全地形穿越能力與耐用性。





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Land Rover Defender 90 V8 Carpathian Edition特仕版運用多項尖端科技，車輛資訊娛樂系統升級為11.4吋曲面觸控大型螢幕，並搭載最新Pivi Pro資訊娛樂系統，整合多項越野資訊，提供駕駛最即時的資訊，全車搭載多項尖端車輛主被動防護科技，360度全面守護行車安全。





限量預接單實施中



