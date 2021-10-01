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日本Lexus LC微幅精進，強化動態表現更具樂趣！

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-10-01 00:55:20

於2017年問世的Lexus LC車系，是Lexus旗下的旗艦轎跑車，以精緻地豪華鋪陳與優異性能，展現與歐美轎跑車截然不同的日式風格；2021年Lexus於日本針對LC進行微幅精進工程，增添新配色與配備。

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圖為原廠提供美規車型照。
圖為原廠提供美規車型照。
在這次的精進工程中，在本質面，優化了懸吊系統設定，彈簧與減震系統皆重新校，改善輪胎貼記性，讓車輛過彎時得動態更為線性，並且提升了抵抗高速G力能力；同時配置之LDH 智慧型動態操控系統，整合 的DRS 後輪主動轉向系統與VGRS 可變齒比轉向系統同樣也獲得優化，使得車輛在對應低速至高速間都可以有最適切地動態表現，極限提升後徹底強化了駕駛樂趣與穩定性。

全車系新增「Sonic Iridium」音波銀車色。
全車系新增「Sonic Iridium」音波銀車色。
除了操駕本質提升，外觀上全車系新增「Sonic Iridium」音波銀車色，Coupe車型另加入部分市場已經有提供的「Terrane Khaki Mica Metallic」大地綠，另可選配「L」套件，配上21吋拋光黑鍛造鋁圈，進一步提升質感。

Coupe車型另加入部分市場已經有提供的「Terrane Khaki Mica Metallic」大地綠。
Coupe車型另加入部分市場已經有提供的「Terrane Khaki Mica Metallic」大地綠。
相較於新增車色，LC500 Convertible敞篷車型還增加了一款全新的藍白配之內裝配色組合，以白色為基調，在中控台上緣、車門飾板，中控台側扶手、座椅肩側與頭枕兩側輔以藍色搭配，並且還新增了Marine Blue海洋藍電動軟篷新色供車主選擇，展現全新風貌。

此外，Lexus還個別針對Coupe與Convertible敞篷車的配備做了一點升級，其中Convertible敞篷車導入最新版本的Nanoe X奈米水離子空氣清淨系統，當頂篷關上後亦可提供車內清新潔淨的空氣，提高舒適度，另外還新增橘色卡鉗選項。在Coupe雙門跑車部分則是將原本配置玻璃車頂的車款，將其車頂改為隱密度更高的染色私密玻璃。

日本Lexus這一波針對LC車系的微幅精進，將會在11月正式上市，全車系建議售價自13,270,000日元起。

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