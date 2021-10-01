買鹽水雞難得點熱狗！男拆開愣：怎夾不起來 真相全笑瘋
鹹水雞是台灣經典小吃之一，通常都以雞齡較老的蛋雞用鹽水燙煮再泡水冷卻，口感會比一般雞隻來得爽脆，而除了雞肉之外，一般攤位也會備有許多青菜以及各種配料來提供民眾選擇。而近日，就有網友分享自己買了鹹水雞之後，回到家發現自己難得點了「熱狗」，但卻怎樣都夾不起來，其原因引爆熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-01 10:47:19
原PO在抖音（Tik Tok）貼文指出「剛剛吃鹽水雞，打開袋子想說奇怪，怎會有熱狗，好奇夾來吃，結果怎麼夾都夾不起來，後來才發現原來是自己的手......還在想說鹽水雞有人賣熱狗嗎？」原來，由於鹽水雞是透明袋裝，拿在手上時，手指夾在鹽水雞配料之中，若是一個沒注意看，還真以為袋內真的有熱狗。
貼文一出，網友紛紛回應「真的超好笑XD我快笑死了」、「講真的，影片一開始看，我真的覺得那是熱狗」、「我還想說哪間有賣熱狗啊，還想朝聖」、「太好笑了啦，真的好像熱狗」、「這後勁真的太強！好像熱狗啊」、「太好笑，我真的要笑死了」、「熱狗無誤！超級像！」
另外，也有不少苦主表示「上次我朋友也以為是熱狗，拿叉子直接往自己手插」、「上次也以為那是鑫鑫腸之類的，直接戳下去，痛到快哭」、「我上次也是這樣＝＝原來有人跟我一樣」。（編輯：張嘉哲）