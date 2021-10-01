橋科區段徵收10月4日起公告　年底前開放選地設廠

高雄新市鎮第二期發展區區段徵收，也就是眾所熟知的橋頭科學園區，經內政部9月24日函准予區段徵收，高市府9月27日寄發公告通知各土地及土地改良物所有權人，將於10月4日起至11月3日公告徵收30日，預計110年底前提供科技廠商選地設廠，111年7月辦理區段徵收抵價地分配作業。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-10-01 19:00:00
高市地政局表示，本計畫總面積約352.44公頃，其中規劃約186.49公頃產業專用區，39.79公頃住宅區與商業區，以及126.16公頃公園綠地、道路等公共設施用地，以因應中美貿易戰台商回台投資，及科技部推動發展產業之需求，藉此引進半導體、航太、智慧機械、創新科技、智慧生醫等五大產業，盼能達到在地就學、在地就業及在地就養之在地生活目的，以均衡都市健全發展。
另為保障市民的「居住生活權」、「財產權」與「社會權」，市府與營建署共同研擬安置計畫，針對不同安置對象，提供5大配套內容，包括已建築土地優先選擇安置街廓、營業工廠安置、神明像安置、弱勢家戶救濟、中崎有機農業專用區安置，並向中央爭取從優之救濟方式，以維護市民權益極大化。
地政局表示，被徵收土地所有權人可以個人意願選擇全部領取現金補償，或全部申請發給抵價地，亦或部分領現金部分申請發給抵價地方式補償；若為申請發給抵價地，市府將於公告期間內每日(例假日除外)上午9時至下午4時，於內政部營建署高雄新市鎮工務所及高雄市政府地政局土地開發處受理申請，請土地所有權人檢具抵價地申請書及相關證明文件申辦，或以掛號郵寄方式提出申請。