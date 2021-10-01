韓星被電話詐騙失去一切！潛入大陸基地《攔截聲命線》
南韓犯罪動作電影《攔截聲命線》，由《寄生上流》發行團隊斥資90億韓幣打造，故事敘述因為電話詐騙而失去一切的卞約漢 ，為了奪回遭騙取的金錢而潛入位於大陸的詐騙基地，在那他見到電話詐騙企劃室的負責人金武烈，兩人展開激烈的對決。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-01 18:13:26
卞約漢片中飾演刑警出身的角色，他為了追查詐騙組織，奮不顧身潛入詐騙基地，完全不用替身，展現寫實刺激驚險的動作戲，許多韓國觀眾讚他宛如「韓版湯姆克魯斯」，他表示：「事先接受了斯巴達般的訓練，有計畫的進行練習，設計出我能做到的最大限度武打動作。」
卞約漢在拍攝偽裝成詐騙集團成員的場面時，居然真的大動肝火，他表示：「劇中當我第一次進到詐騙基地時，我起了雞皮疙瘩。因為看到飾演詐騙集團成員的演員們不要臉地大笑歡呼，讓我忍不住真的生氣了，但按照劇本我應該要把情緒壓下來，這讓我感到很吃力。」
飾演詐騙集團智囊的金武烈，透露卞約漢私下努力不懈的模樣，他說：「我很確信卞約漢能表現比電影中更高難度、更強烈的動作戲。因為在拍攝期間，有時早上6點多到7點之間，會被一個聲音吵醒，在我鬧鈴響之前不知從哪傳出『碰、碰』的聲音，起床後才發現是約漢一早就起床打沙包，沒想到我竟然要跟這樣的人對打。」
卞約漢、金武烈為了宣傳電影，特地向台灣觀眾問好，表示：「《攔截聲命線》是部寫實犯罪動作電影，不只有受害者的故事，本作還將揭露詐騙集團的犯罪手法，希望台灣觀眾們能請多多支持本作！」《攔截聲命線》10月8日在台上映。