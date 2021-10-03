房市／返鄉青年陳家揚打造落穗祭　盼找回小金門風光

我是廣告 請繼續往下閱讀
84年次的陳家揚在台北出生，但國小之前都在小金門長大，有感於家鄉沒落嚴重，2017年他選擇回到小金門，將阿公阿嬤早年開設，但已歇業近30年的「嘉年華理髮廳」重新整理，並沿用當年的招牌與貨架，改造為「嘉年華冰菓室」。
冰菓室開幕後，陳家揚發現，小金門人口外移嚴重，冰菓室這種店鋪型態在地又比較少見，多仰賴觀光客消費，包括自己的父親及街坊鄰居雖然好奇，但根本不看好；再加上「小金門真的有很多好玩的東西，但大家都不知道！」雙重的刺激下，他開始思考如何呈現在地特色，進而吸引觀光人潮來訪。
透過不斷發想以及與社區居民討論，陳家揚與夥伴歸納出幾項小金門的亮點並設計為一日遊的遊程，除社區導覽、品嘗高粱酒、體驗潮間帶生態之外，金門以戰地文化知名，為讓遊客有更深入的體驗而非單純走馬看花，他向國家公園管理處及鄉公所分別租借2個閒置營區，自備器材，帶遊客進行「射擊體驗」。
與地方民眾討論的過程中，陳家揚更發現，「編織高粱掃把」這項傳統技藝因為原生高粱品種「金選三號」已少有農民種植，原料短缺下，恐面臨失傳，他不僅與夥伴自告奮勇向耆老學習如何編織，還透過契作合約，鼓勵農民種植原生品種，收成的高粱則由他們收購，作為體驗課程的原料；此外，透過修復閒置已久的頹屋，可在頹屋內復育自己種植原生品種，還可作為體驗課程所需場地。一系列行動，他們稱之為「落穗祭」，「不單是一個活動，更是一個行動」。
這2年全球新冠肺炎疫情爆發，陳家揚說，期間歷經國旅爆發時期，帶來不少人潮，但今年5月後本土疫情嚴峻，人潮又大幅減少。不過，在這段期間，團隊從2人擴展至8人，一半來自本地，一半則來自台灣，彼此不斷在準備、思考更多地方亮點，並投入參與更多社區事務。眼見家人與鄰居從不看好到現在轉為信任、支持，甚至父母也變成「返鄉中年」，回到家鄉一起努力，「我們還想更深入社區、做更多企劃」，尤其西方社區早年是有名的「軍需街」，現在卻少有商店繼續營業，希望再帶動幾間商店開張，更希望傳承在地文化，讓更多人認識小金門。
陳家揚的返鄉之路遇過哪些挑戰、如何克服，又想呈現怎樣的烈嶼風貌給大眾？信義房屋近年與國內知名紀錄片創作團隊CNEX合作，錄製全台社區社造紀錄片，也與中華電信MOD金片子大獎合作社區一家紀錄片獎，鼓勵民眾拍出自己的社區故事；今年度再與信義學堂合作，將系列影片規劃為「社。影展」，透過線上影展方式，向全民展現社區營造與在地生命力。影展時間從10月12至11月9日，而開幕片就是播映陳家揚返鄉經營嘉年華冰菓室的紀錄片〈烈嶼落穗〉，映後將邀請陳家揚以及甘樂文創創辦人林峻丞，一起針對「熱血愛鄉力–青年返鄉與地方創生」進行放映對談，歡迎有興趣的民眾至「社區一家」粉絲頁線上報名參加。