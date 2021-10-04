疫苗股慘！默克口服藥可減半死亡、住院率　疫情露曙光

MoneyDJ新聞 2021-10-04 07:39:33 記者 郭妍希 報導
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默克(Merck & Co.)揭露旗下一款還在實驗的口服藥可將染疫後死亡、住院的機率降低50%，疫苗類股應聲下殺。
CNBC、路透社、Barron`s等外電報導，默克及合作夥伴Ridgeback Biotherapeutics 1日宣布，新藥「molnupiravir」可讓染疫患者住院或死亡的風險下降大約50%，第三階段臨床實驗的中期分析顯示出「令人信服的成果」(compelling results)，僅7.3%服用新藥的患者在29天內住院，而服用安慰劑的患者中，有14.1%住院或死亡。
根據聲明，服用新藥的實驗組無人死亡，服用安慰劑的對照組有8人死亡。兩家業者計畫向美國食品藥品監督管理局(FDA)申請緊急使用授權(EUA)。
接受試驗的775名患者全都透過標準實驗室診斷，確診新冠肺炎(COVID-19)，並在出現徵狀後五天內隨機給予molnupiravir或安慰劑。每一名參與者都未曾接種過疫苗，且演變為重症的風險較高，常見風險因子包括肥胖、超過60歲、患有糖尿病或心臟病。
第三階段的臨床試驗在超過170個地點進行，分布於美國、巴西、義大利、日本、南非、台灣及瓜地馬拉等地。
研究顯示，molnupiravir的有效性不受徵狀開始時間或患者潛在風險因子影響，有效度也不會因變種病毒(包括Delt種)改變。
由於實驗結果良好，經獨立資料監測委員會(Data Monitoring Committees, DMC)建議、並諮詢過美國食品藥品監督管理局(FDA)之後，默克決定提前結束受試者招募行動。
默克另一項全球性的第三階段臨床實驗，則檢測molnupiravir預防新冠肺炎在家庭蔓延的有效性。
若獲主管機關核可，molnupiravir將成為全球第一款專治新冠肺炎的抗病毒口服藥，可讓染疫者自行在家服用、為控制疫情做出重要貢獻。目前使用的抗病毒療法都需透過靜脈注射，當中包括生物製藥公司吉利德(Gilead Sciences, Inc.)旗下抗病毒藥物「瑞德西韋」(remdesivir)。
約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins)健康安全中心資深學者Amesh Adalja表示，能夠讓住院風險下降這麼多的口服藥，將改變整個局勢。他說，現有療法不但程序繁瑣、物流上也充滿挑戰，跟簡單的口服藥丸完全不同。
美國國家衛生研究院(NIH)主任、素有「抗疫隊長」稱號的Anthony Fauci博士1日在一場新冠肺炎(COVID-19)記者會上表示，這款抗病毒新藥的有效度顯然是非常好的消息，「業者昨晚向我們簡報時，曾透露會立刻向FDA呈交數據。」
默克1日聞訊大漲8.37%、收81.40美元，創2020年9月18日以來收盤新高。正在研發類似新冠藥丸的Atea Pharmaceuticals Inc.同步飆漲19.82%、收42.01美元。競爭對手輝瑞(Pfizer Inc.)則下跌0.19%、收42.93美元。輝瑞甫於9月27日發布新聞稿宣布，目標是預防人類感染新冠肺炎的抗病毒口服藥「PF-07321332」，將展開中至後期臨床實驗。
美國疫苗類股1日應聲下殺。mRNA療法及疫苗生技業者莫德納(Moderna Inc.)、德國生技商BioNTech (BNT)、美國傳染病疫苗生技開發商Novavax Inc. 28日分別下挫11.37%、6.67%、12.40%。
The Motley Fool報導日前指出，輝瑞執行長Albert Bourla甫於9月26日表示，預測美國人民的生活有望在一年之內恢復正常，但恐怕需每年施打疫苗。報導直指，疫情若真的告一段落、人們生活恢復正常，意味著莫德納、BNT的營收恐大減，尤其是在疫情過後接種率也跟著降低的情況下。
這對莫德納、BNT及Novavax來說恐怕不太妙。莫德納、BNT目前營收全都仰仗各自的新冠肺炎疫苗。Novavax的候選疫苗則尚未獲得當局核准，而一旦疫情結束、該公司的獲利前景也將跟著削弱。
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資料來源-MoneyDJ理財網