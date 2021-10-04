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【MotoGP戰報：美國站】，美國王者地位無庸置疑，Marquez再次發威領跑全場輕鬆奪冠

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-10-04 10:55:20

Bagnaia於美國站再次取得竿位起跑，試圖挑戰連三拉三，但在美國已有六次奪冠的Marquez則從一開始到衝線都呈現獨跑狀態，Quartararo則在後方苦苦追趕，所幸最終有守住第二名成績。

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已經連兩站奪冠的Bagnaia，於本周美國站再次取得竿位起跑優勢，積分冠軍Quartararo則從第二位起跑，而在美國站已有6次奪冠紀錄的Marquez也有好表現從第三位起跑。

起跑後Marquez就成功率先搶進第一彎，Quartararo維持在第二位置，Bagnaia則掉到第三，而且沒多久後就被Rins超越。此時後方的Martin也以更快的速度逼近甚至順利超越Bagnaia，之後還一度對Rins發動攻勢，但Rins隨即反超越守住位置，只可惜Rins防守很快就被Martin給瓦解，甚至之後也被Miller超越。

Marquez一開始就率先取得第一位置，之後就持續領先以獨走方式再次在美國站奪冠。
Marquez一開始就率先取得第一位置，之後就持續領先以獨走方式再次在美國站奪冠。
一開始就領先的Marquez不僅沒有受到Quartararo威脅，反而還不斷拉開彼此距離呈現走獨走狀態，此時反而是Quartararo與Martin之間的較勁，但兩人並未發生激烈廝殺。隨著比賽不斷推進Martin和Miller兩人速度也開始下滑，而一度掉到後方的Bagnaia卻又開始不斷攀升，到了比賽最後Bagnaia終於成功超越Martin椅地3名成績衝線。由於賽事僅剩3站，倘若下一站結束後Quartararo積分能保有50分以上就能提前封王。

目前積分排名分別為Quartararo（254分）、Bagnaia（202分）、Mir（175分）、Miller（149分）、Zarco（141分）。

Quartararo整場都守住第2名位置，下一站結束若保有50分以上積分就能提前封王。
Quartararo整場都守住第2名位置，下一站結束若保有50分以上積分就能提前封王。
Bagnaia本站未能再次摘冠，但也有第3名不錯成績。
Bagnaia本站未能再次摘冠，但也有第3名不錯成績。
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