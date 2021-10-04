▲ 畫龍點睛的進化！Jaguar 小改款 E-Pace 用質感與對手對抗

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消費市場推陳出新的節奏持續加快，這幾年車壇所謂的「小改款」車型早已不如字面上意義，往往都有超乎想像的實力躍進，此次試車主角 Jaguar E-Pace 也沒例外，雖然外觀依舊是那讓人熟悉的圓潤中帶些肌肉線條，但在細節處的點綴更符合品牌新世代美學主軸，如六角格紋的水箱護罩、加上飾框的前保桿兩側進氣壩、葉子板上的造型通風口等設計，再搭配升級後的 LED 頭燈、動態指示方向燈的尾燈組等，就像原本已經挺標緻的美人再經過醫美般的微幅調整，五官更為精緻、比例更為完美。
座艙內的質感表現一般，是小改款前 E-Pace 讓人稍微詬病的缺點，但在此次小改款之後，原廠似乎聽到了市場上的負面評價，透過多樣不同材質的運用，大幅的提升了座艙質感，不僅皮革的運用毫不手軟，且透過金屬材質的點綴，以及座艙內最顯眼的中控台那 11.4 吋觸控螢幕與 MeridianTM 400W 音響加持，讓科技感、使用便利性、質感氛圍等全數進化，PIVI PRO 資訊娛樂系統的操作邏輯也淺顯易懂，再加上試駕車款不手軟的選配清單，包含抬頭顯示器、數位儀表板、固定式全景玻璃天窗、前座 16 向電動調整功能的畫龍點睛，若撇開較小的空間，你說這豪華等級，老大哥 F-Pace 也不過如此。
沒錯，空間仍是一關鍵，就如同門師兄 Range Rover Evoque 一樣，空間仍是 E-Pace 的最大罩門，不到 4.4 米的車身長度，雖然盡可能的向上發展換取頭部空間，但縱向空間的侷促，顯而易見的在後座腿部表現上完全顯現。若次世代車型能針對此點加以改進，相信除了可讓 E-Pace 適合頂客族、小家庭等目標族群以外，一般四口家庭更可以納入火力範圍。中國市場所推出的長軸版 Range Rover Evoque，就是最佳說明。
但當操控起方向盤，前一刻對於短車身所發出的嘆息聲，這時候瞬間轉變為讚嘆聲，2681mm 的軸距，這時候轉變為如 C-Segment 級距掀背車款般的靈活與俐落，不拖泥帶水的車頭轉向反應，要不是四輪驅動系統讓下盤多出些沈穩，不然你要把車當作一輛「微鋼炮」視之，我想多數駕駛都會舉雙手贊成。
提供 P200 與 P250 雙動力車型選擇的小改款 E-Pace，搭載的是同一具 2.0 升渦輪增壓汽油引擎，透過 48V 輕油電系統的加持，最大馬力具備 249ps 能耐，最大扭力也有 365Nm 的水準，就算搭配上反應不算熱血的 9 速手自排變速系統，試駕車型 P250 還是可以給予相當活潑的動力反應，但可惜的是變速箱反應仍在學習中，檔位切換邏輯不夠明快與準確，若經過磨合期之後，相信這動力表現會更顯聰明。
經過了一整日於台中市區與郊區的遊走體驗，對於小改款的 E-Pace 最為讚賞之處，莫過於是走到哪都停不了的關注度，雖然不算是全新車型，但稀有的身份、獨樹一格的造型美學，仍於台中街道上贏來許多的注目眼光；撇除這視覺系的虛榮感，座艙內的豪華氛圍更是紮紮實實的讓人滿意的進化，放眼兩百萬等級的小型豪華進口休旅車型，除了同門師兄 Range Rover Evoque 有其一較高下的實力，個人認為難有對手；至於性能表現，雖然 E-Pace 不見得打遍天下無敵手，但對於從口袋掏出兩百萬購車的買家們，這表現應該不大會有被批評的問題。
以台灣休旅車市場而言，兩百萬有不少更大、更快、更主流的選擇，會願意考慮像 Jaguar E-Pace 這樣小而巧、小而精美的進口豪華小型休旅，相信本身對於購車邏輯已相當有主見，順此邏輯，相信在這類買家的眼裡，Jaguar E-Pace 的優點，絕對不會被忽視。