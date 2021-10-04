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畫龍點睛的進化！Jaguar 小改款 E-Pace 用質感與對手對抗

▲ 畫龍點睛的進化！Jaguar 小改款 E-Pace 用質感與對手對抗
▲ 畫龍點睛的進化！Jaguar 小改款 E-Pace 用質感與對手對抗

2GameSome - 有車賞

2021-10-04 11:25:00

或許是休旅印象還未深植人心，也或許是同門師兄 Range Rover Evoque 太過搶眼，Jaguar E-Pace 從 2019 年 4 月導入台灣市場以來，雖然銷售配額有達標，但似乎無大紅大紫的表現。如今小改款再度登台，除了造型更新，車型動力再度簡化，此般動作能否加溫市場表現？從打開車門一刻，我對這車的信心其實比預期多出許多。

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試駕車型為 Jaguar E-Pace P250 R-Dynamic SE。
試駕車型為 Jaguar E-Pace P250 R-Dynamic SE。
消費市場推陳出新的節奏持續加快，這幾年車壇所謂的「小改款」車型早已不如字面上意義，往往都有超乎想像的實力躍進，此次試車主角 Jaguar E-Pace 也沒例外，雖然外觀依舊是那讓人熟悉的圓潤中帶些肌肉線條，但在細節處的點綴更符合品牌新世代美學主軸，如六角格紋的水箱護罩、加上飾框的前保桿兩側進氣壩、葉子板上的造型通風口等設計，再搭配升級後的 LED 頭燈、動態指示方向燈的尾燈組等，就像原本已經挺標緻的美人再經過醫美般的微幅調整，五官更為精緻、比例更為完美。

六角格紋的水箱護罩為品牌新家族設計風格。
六角格紋的水箱護罩為品牌新家族設計風格。
葉子板上的造型通風口。
葉子板上的造型通風口。
採全包式車門，上下車時可有效避免腿部髒污。
採全包式車門，上下車時可有效避免腿部髒污。
P250 R-Dynamic SE 標配 19 吋輪圈。
P250 R-Dynamic SE 標配 19 吋輪圈。
導入賽道概念的尾燈燈型，方向燈為動態指示呈現。
導入賽道概念的尾燈燈型，方向燈為動態指示呈現。
左右雙出排氣尾管設計。
左右雙出排氣尾管設計。
前擋風玻璃的小豹式樣，展現 E-Pace 的「Baby Jaguar」定位。
前擋風玻璃的小豹式樣，展現 E-Pace 的「Baby Jaguar」定位。
座艙內的質感表現一般，是小改款前 E-Pace 讓人稍微詬病的缺點，但在此次小改款之後，原廠似乎聽到了市場上的負面評價，透過多樣不同材質的運用，大幅的提升了座艙質感，不僅皮革的運用毫不手軟，且透過金屬材質的點綴，以及座艙內最顯眼的中控台那 11.4 吋觸控螢幕與 MeridianTM 400W 音響加持，讓科技感、使用便利性、質感氛圍等全數進化，PIVI PRO 資訊娛樂系統的操作邏輯也淺顯易懂，再加上試駕車款不手軟的選配清單，包含抬頭顯示器、數位儀表板、固定式全景玻璃天窗、前座 16 向電動調整功能的畫龍點睛，若撇開較小的空間，你說這豪華等級，老大哥 F-Pace 也不過如此。

座艙質感躍進是此次改款的最大亮點。
座艙質感躍進是此次改款的最大亮點。
數位儀表板需要加價 34,500 元選配。
數位儀表板需要加價 34,500 元選配。
皮革包覆方向盤的握感相當優異。
皮革包覆方向盤的握感相當優異。
附上換檔撥片，鍍鉻材質與鋼琴烤漆飾板的運用很出色。
附上換檔撥片，鍍鉻材質與鋼琴烤漆飾板的運用很出色。
中控台中央的 11.4 吋 Pivi Pro 多媒體觸控式顯示螢幕，介面設計與操作邏輯都相當易懂好上手。
中控台中央的 11.4 吋 Pivi Pro 多媒體觸控式顯示螢幕，介面設計與操作邏輯都相當易懂好上手。
從此角度可以清楚展 E-Pace 座艙設計的特色與質感。
從此角度可以清楚展 E-Pace 座艙設計的特色與質感。
手機無線充電在 P250 R-Dynamic SE 車型上是標準配備。
手機無線充電在 P250 R-Dynamic SE 車型上是標準配備。
ClearSight 電子車內後視鏡為車系標準配備。
ClearSight 電子車內後視鏡為車系標準配備。
沒錯，空間仍是一關鍵，就如同門師兄 Range Rover Evoque 一樣，空間仍是 E-Pace 的最大罩門，不到 4.4 米的車身長度，雖然盡可能的向上發展換取頭部空間，但縱向空間的侷促，顯而易見的在後座腿部表現上完全顯現。若次世代車型能針對此點加以改進，相信除了可讓 E-Pace 適合頂客族、小家庭等目標族群以外，一般四口家庭更可以納入火力範圍。中國市場所推出的長軸版 Range Rover Evoque，就是最佳說明。

試駕車型選配前座 16 向電動調整功能。
試駕車型選配前座 16 向電動調整功能。
頭枕上的美洲豹浮雕相當具有特色。
頭枕上的美洲豹浮雕相當具有特色。
前車門發光金屬門檻踏板需要加價 12,700 元選配。
前車門發光金屬門檻踏板需要加價 12,700 元選配。
較侷促的後座乘坐空間為可惜之處。
較侷促的後座乘坐空間為可惜之處。
具備後座出風口，由於四輪驅動配置，因此中央龍谷處隆起明顯。
具備後座出風口，由於四輪驅動配置，因此中央龍谷處隆起明顯。
標準乘坐狀態下後廂容積為 494 公升。
標準乘坐狀態下後廂容積為 494 公升。
透過後座椅背傾倒機制，可以進一步放大置物機能。
透過後座椅背傾倒機制，可以進一步放大置物機能。
但當操控起方向盤，前一刻對於短車身所發出的嘆息聲，這時候瞬間轉變為讚嘆聲，2681mm 的軸距，這時候轉變為如 C-Segment 級距掀背車款般的靈活與俐落，不拖泥帶水的車頭轉向反應，要不是四輪驅動系統讓下盤多出些沈穩，不然你要把車當作一輛「微鋼炮」視之，我想多數駕駛都會舉雙手贊成。

短捷車身的特色，於動態表現上完全轉變成優點。
短捷車身的特色，於動態表現上完全轉變成優點。
提供 P200 與 P250 雙動力車型選擇的小改款 E-Pace，搭載的是同一具 2.0 升渦輪增壓汽油引擎，透過 48V 輕油電系統的加持，最大馬力具備 249ps 能耐，最大扭力也有 365Nm 的水準，就算搭配上反應不算熱血的 9 速手自排變速系統，試駕車型 P250 還是可以給予相當活潑的動力反應，但可惜的是變速箱反應仍在學習中，檔位切換邏輯不夠明快與準確，若經過磨合期之後，相信這動力表現會更顯聰明。

搭載 2.0 升渦輪增壓汽油引擎，透過 48V 輕油電系統的加持，最大馬力具備 249ps / 5500rpm 能耐，最大扭力則為 365Nm / 4500rpm。 
搭載 2.0 升渦輪增壓汽油引擎，透過 48V 輕油電系統的加持，最大馬力具備 249ps / 5500rpm 能耐，最大扭力則為 365Nm / 4500rpm。 
動力銜接 9 速手自排變速系統。
動力銜接 9 速手自排變速系統。
具備多種駕駛模式選擇。
具備多種駕駛模式選擇。
動態模式選擇時會於儀表板上顯示。
動態模式選擇時會於儀表板上顯示。
經過了一整日於台中市區與郊區的遊走體驗，對於小改款的 E-Pace 最為讚賞之處，莫過於是走到哪都停不了的關注度，雖然不算是全新車型，但稀有的身份、獨樹一格的造型美學，仍於台中街道上贏來許多的注目眼光；撇除這視覺系的虛榮感，座艙內的豪華氛圍更是紮紮實實的讓人滿意的進化，放眼兩百萬等級的小型豪華進口休旅車型，除了同門師兄 Range Rover Evoque 有其一較高下的實力，個人認為難有對手；至於性能表現，雖然 E-Pace 不見得打遍天下無敵手，但對於從口袋掏出兩百萬購車的買家們，這表現應該不大會有被批評的問題。

360 度環景顯示需要加價 14,300 元。
360 度環景顯示需要加價 14,300 元。
車室空氣濾清系統含 PM2.5 懸浮微粒過濾功能需要加價 16,300 元。
車室空氣濾清系統含 PM2.5 懸浮微粒過濾功能需要加價 16,300 元。
以台灣休旅車市場而言，兩百萬有不少更大、更快、更主流的選擇，會願意考慮像 Jaguar E-Pace 這樣小而巧、小而精美的進口豪華小型休旅，相信本身對於購車邏輯已相當有主見，順此邏輯，相信在這類買家的眼裡，Jaguar E-Pace 的優點，絕對不會被忽視。

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