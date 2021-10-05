【試駕】大傢伙也能擁有好身手! Hyundai Santa Fe Turbo Hybrid渦輪油電來襲!

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等了近三個月終於即將揭曉答案，這次試駕的Santa Fe Turbo Hybrid是同級少見的渦輪引擎搭配電動馬達組合，與國內常見的自然進氣油電系統，或是近幾年大行其道的48V輕油電系統最大的不同點，就是它既有油電車的省油優勢又保有渦輪車的高輸出特性，這也是Hyundai集團在Strategy 2025計畫中的策略之一，在傳統油電車與純電動車中又再劃分一塊較具操駕樂趣的產品，是否真如原廠所述開起來會帶給駕駛者全新感受，就讓我們來看看Santa Fe Turbo Hybrid與柴油版有哪些不同之處。
首先在外觀上第一眼看去似乎與先前試駕的柴油版沒有太大變差異，車頭部分同樣以爪痕狀的LED燈與大面積蜂巢水箱罩做為面容的主要特徵，尾燈同樣延續小改款箭矢輪廓搭配中央橫貫式反光條營造更為連貫的視覺感受，若要區分柴油版與油電版的最快方式就是找尋後尾廂車名下方的Turbo hybrid字樣，以及不同樣式的低風阻輪圈是兩者在外觀的最大不同處。
這次試駕的GLTH-C車型是頂規等級的下一階，並沒有先前試駕柴油版頂配GLD-C的四輪驅動系統，因此在中央鞍座的駕駛模式旋鈕上少了Terrain越野駕馭模式選項，同時也未配置座椅通風、駕駛座電動腰靠及腿靠、全景天窗，不過12.3吋全數位儀表仍舊保留，按鍵式線傳排檔系統也同樣替小改款Santa Fe帶來滿滿的科技味，另外Hybrid車型在儀表顯示介面上，原本右側的引擎轉速表現在被電能回充與電量表所取代，中控螢幕選單也多了各種模式下的電流狀態，讓駕駛更易於掌握現在是以純電方式行駛還是引擎+馬達的雙動力輸出，儀表主題也與Kona EV同樣多了更具科技感的Cube模式，還有為了讓節能效果能更進一步空調還有Driver Only選項，當僅有一人駕駛時可將出風集中於駕駛側藉以減少能源消耗，其他像是座椅材質與空間變化皆相同在此就不再贅述。
Santa Fe Turbo Hybrid的重點當然就是那高超的動力科技，採用的是可發揮180匹馬力的1.6升渦輪汽油引擎搭配電動馬達，這具內燃引擎在品牌旗下多款車型皆有使用，強勁的出力已符合多數人對渦輪引擎的想像，現在搭配上一組可發揮60匹馬力的電動馬達後使其綜效馬力來到230匹，加上集團引以為傲的CVVD連續可變汽門持續系統，透過偏移改變凸輪軸的轉動速度來控制汽門的啟閉時間，不僅能讓油耗表現向上提升5%，還能增進輸出效率達4%，碳排放量更能大幅降低12%，可說是兼具環保之餘又能提升動力的一大利器。
實際開起來在電動馬達的輔助下對一部擁有1.85噸重的大傢伙來說算是相當暢快，沒有小排量渦輪引擎的渦輪延遲感，加速過程一如大排量引擎的順暢感受，雖然不像電動車那種暴力起步但過程絕對讓你相當有感，我先前試駕Kona N-line時便說過如果這具1.6升渦輪引擎若能搭配電動馬達輔助起步的渦輪遲滯，那肯定會大大提升加速的刺激程度，你看這不就來了嗎!
另外Santa Fe Turbo Hybrid的煞車系統與Kona EV同樣採用的是整合式制動系統，踩下煞車時會以動能回收系統為優先考量，若踩踏力道在系統範圍內此時不需靠機械煞車便能產生煞車效果，回充力道也是看踩踏煞車踏板的深淺而定，不像Kona EV靠的是方向盤後方撥片來調整動能回收力道，這種方式相較下感受更為線性，駕駛也不須費心調整，並不像某些油電車為了保有最大的回充效果油門放開時會有明顯的拉扯感，若不看儀表的電量回充圖示還真感受不出這是輛純正的油電車款，而且回充效率頗為驚人，試車過程中從台北跑到桃園，一個多小時的路程便能將電量從一格充至三格，而且天氣炎熱整天開下來冷氣也沒在給他客氣，回到台北油錶也才用不到一格，平均19 km/l的油耗對這樣的大型休旅而言算是相當傑出的表現。
現在距離電動車普及化還有很長的一段路要走，不僅充電基礎設施要夠完備，車價高低也是影像消費者是否換購電動車的一大重點，所以車廠也努力在這段期間研發更具燃油經濟性的車款，若能再加上”性能”這個誘因那肯定對產品來說又更具吸引力，市場上以渦輪引擎搭配電動馬達的車款不少，但大多是歐系高級品牌為主且價格多在350萬元以上，Santa Fe Turbo Hybrid以145萬元的接單價開出算是相當具競爭力，同時也是此價格帶唯一的渦輪油電中大型休旅，若預算有限又想買個大空間、安全配備足還具備些許性能的7人座SUV，Santa Fe Turbo Hybrid你絕對不能錯過!
| Hyundai Santa Fe Turbo Hybrid GLTH-C 規格表
| 長寬高(mm)
| 4,785/1,900/1,710
| 軸距(mm)
| 2,765
| 車重(kg)
| 1,850
| 引擎型式
| 四缸渦輪增壓+電動馬達
| 排氣量(c.c.)
| 1,598
| 綜效馬力(hp)
| 230
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 27/ 1500-4500
| 變速系統
| 6速手自排
| 傳動型式
| 前輪驅動
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 多連桿
| 前輪尺寸
| 235/55 R19
| 後輪尺寸
| 235/55 R19
| 平均油耗(km/l)
| 19
| 售價(萬元)
| 170(預接單)