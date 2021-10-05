Honda新世代Civic Type R前進紐柏林測試，2022年發表登場

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今年4月本田迷終於等到Honda發表11代Civic，之後6月也帶來Civic Hatchback，但真正期盼的還是Civic Si與Civic Type R，其中Civic Type R更是極度渴望，然而關於Civic Si與Civic Type R目前僅知會搭載手排變速系統，但就在稍早Honda無預警釋出Civic Type R偽裝照，表示將前往紐柏林進行測試。
不過由於全車都批覆著偽裝，因此僅能掌握少許資訊，首先外觀因11代Civic Hatchback因偏向成熟穩重取向，就算Civic Type R配置性能風格套件，但整體侵略性與先前相比應該會低調許多，不過好在車尾仍有配置招牌大型尾翼及保留上代三出排氣管，另外煞車系統部分也配備 Brembo卡鉗。至於動力當然沒有透露，但從上一代所搭載的2.0升渦輪引擎，320hp/40.8kgm輸出來看，新世代Civic Type R至少會有持平水準，但相信應該會有所提升。因為此次Civic Type R除了滿足車迷，還有一項重要任務要執行，就是要在紐柏林跑出比7分40秒10還要快的成績，從Megane R.S. Trophy-R手中奪回最速前驅寶座。而關於這部分很快就有結果，因為新Civic Type R將在2022年登場。