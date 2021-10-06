職人專訪》喜愛一個人工作　洪淑貞開創蜂蠟創作新天地

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原本和先生在同一家公司任職的洪淑貞，強調自己因為「喜愛一個人工作」，毅然地走向個人工作室的創業之路。創業之初苦思不知該做什麼商品，卻因為要解決先生的皮膚乾癢問題，踏入了天然手工皂的領域，推廣自然、無毒無害友善皮膚的沐浴產品。
洪淑貞說，因為手工皂，因此接觸到了香氛蠟燭的製作，又因為香氛蠟燭，才了解到蜂蠟花的巧妙，後來又因為創作蜂蠟花，不斷的研究和探索，她又闖進了非常少見的「蜂蠟畫」創作領域。她說，為了學蜂蠟畫，她上網尋求老師和材料，才發現這個領域，在亞洲僅有一人參與，畫作使用的材料也非常難尋。
洪淑貞說，當初要成立工作室總共籌畫了5年，理念就是要自創品牌，並且推廣天然無負擔，並且友善環境的無害產品。「三木工作坊」於2017年10月成立，2018年研發香氛蠟燭並進行商標登記，同時因為贊助桃園電影節，工作室的能見度也逐漸提升。2019年開始手作蜂蠟花，2020年參加桃園金牌好禮，以蜂蠟花的香氛蠟燭參加競逐。洪淑貞說，2021年品牌形象的主要經營方針就是，天然單純、友善大地和共享共好！
已經歷經三年的桃園青年職人展翅計畫，今年度建立分層輔導制度，依據職人經歷成熟度區分成「潛力職人」、「培力職人」及「菁英職人」三個階段進行輔導，為在地青年職人打開創業翅膀，希望也可以成為桃園青年職人的最大輸出平台。
洪淑貞經過艱難的創業歷程，又加入桃園市青年局的「青年職人展翅計畫」，將原本僅有商品展售業務，多增加教學課程內容，希望讓更多人可以使用手工皂保護肌膚與環境。她表示今年開始的職人分層輔導規劃方向，可以讓職人在每個階段學習商業經營管理及行銷策略概念等基礎知識，得以應付創業後增加成功機會與企業存活率。
洪淑貞說，「三木工作坊」未來希望朝品牌化前進，整合平價與高端的產品，並將目前的手工皂、香氛蠟燭、蜂蠟花及蜂蠟畫等產品推出系列的課程。同時希望創作的特質能夠與品牌共存，以此為基礎，品牌的價值才能不斷拉高。也期待青年局交流培力課程及相關的行銷輔導，可以重塑或提升品牌形象、產品包裝，未來也將邁向實體店面經營目標。
青年職人系列工作坊將於 10 月 22 日開課，包括蜂蠟花、 手捏陶器、 黏土捏塑、壓克力繪製、竹工藝、珠寶刺繡、皮革入門及毛針氈等各種多元才藝課程，即日起開放報名，報名網址： https://tyclifeplus.tycg.gov.tw/ tw/))，歡迎有興趣的民眾報名參加，一起深度體驗創作 。更多課程詳情請上桃園市政府青年事務局官網https://youth.tycg.gov.tw/