▲ 「FUSO傳遞幸福 共轉未來」活動起跑！200 份幸福補給包免費送運匠

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雖然近日國內疫情逐漸趨緩，疫情改變了許多人的日常，大多數的人外出比例變低了，然而有一群人在外奔波的時間卻相對更長，與家人相聚的時間更短，他們便是在疫情下，仍堅守工作崗位努力付出的運匠們。DTAT 執行長王立山表示：「這次特地準備了 200 份的『幸福補給包』送給 FUSO 運匠們，包含感謝小卡、FUSO 口罩、FUSO United 貼紙、頸枕、瓶裝水及零食。希望這份小小的心意，可以讓他們感受到我們的支持，也期望藉此感謝運匠在疫情嚴峻的時刻仍守護著台灣，我們相信匯聚每個人每一天的努力，就能創造出不斷前進的能量！」
「FUSO傳遞幸福 共轉未來」活動承襲《FUSO UNITED 共轉未來》精神，感謝疫情之下仍努力推動台灣從北到南運輸脈動正常運轉，所有物流運輸業的無名英雄們。運匠透過 FUSO 精心準備的「幸福補給包」，讓辛勞的運匠們可以好好補充能量、照顧自己，並感謝運匠大哥們的堅持與付出，台灣才能持續運轉，不斷前行！同時，透過此活動向駕駛人宣導交通安全的重要，希望所有用路人都能夠快樂出門、平安回家！
為響應交通部 10 月交通安全月，DTAT 於 10 月推出一系列相關道路安全活動，除了本次「FUSO 傳遞幸福 共轉未來」打氣活動外，接下來將有針對父母及兒童的道路安全營—「FUSO志童道合，共轉未來兒童交通安全宣導」，透過職業模擬教導學童認識大卡車的死角及內輪差和道路安全的重要性；同時，每年度最重要的「FUSO HERO 安全駕駛訓練營」也同步登場，將透過學科運用真實案例，讓貨車車主認識防禦駕駛的重要，並規劃術科實駕闖關游戲，由專業教練教導學員處理各種路面突發狀況及節能駕駛技巧，多元豐富的系列活動，邀請全台運匠一同響應參加。