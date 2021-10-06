▲ Volkswagen 新品牌識別全台啟用 林口展示中心本月揭幕

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台灣福斯汽車遵循新品牌識別規範與全台經銷通路夥伴攜手打造全新展示中心，徹底提升軟硬體服務，經歷2年時程規劃、人員安排和德國原廠審核設計，以不影響日常營運的施工原則與效率，終於迎來嶄新的 Volkswagen 展示中心，室內設計運用豐富色彩、明亮光源和數位電子工具展現 Volkswagen 生氣蓬勃的品牌風格，當消費者走進展示中心，大型 Welcome Wall 電子歡迎看板取代了傳統歡迎牆，呈現自信活力的精神，揮別過往的接待櫃台，改以原木高吧桌作為接待區迎接消費者，營造親切開放的氛圍。
全新設計的車輛展示區，根據各車款特色分為 City、Family、Performance、Premium 四大區域，消費者可輕鬆依照用車需求體驗適合車款，重點產品展示區則有可變換顏色的天幕和 LED 螢幕播放最新產品影片，如欲詳閱產品規格，僅需使用一旁的數位車輛規格立牌，即能完整瀏覽規格配備、各種車輛配件、車輛相關影片及最新銷售方案。在數位趨勢之下，Volkswagen 專業銷售顧問以平板電腦作為介紹工具，隨時提供消費者最新產品資訊，一目瞭然地獲得各式車款操作方式與新功能介紹影片。另外展示中心還設置獨立的選材洽談室，消費者可以近距離欣賞所有烤漆和座椅質料，並且運用中央螢幕直接看見愛車與配件實際搭配效果，在保有隱私的空間中打造專屬自我的 Volkswagen。此外，維修服務中心也設置電子看板顯示車輛保養進度，車主在享用精緻點心、休憩之餘，亦能隨時掌握愛車保養進度。
展示中心不僅整合數位化的賞車服務，更為所有車主打造舒適安逸的休憩空間，包含咖啡點心吧、精品配件區和兒童遊戲區。未來在進入室內空間後，消費者將浸營在 Volkswagen 全新五感體驗中，空氣中飄散著 Volkswagen 特製香氛，耳邊播放著 Volkswagen 專屬歌單，創造輕鬆無壓的室內氛圍，大量原木色訂製傢俱打造出溫暖放鬆的氛圍，車主將可在咖啡點心吧台區享用 Volkswagen 精心準備的風味小點與氣泡調飲，從嗅覺、聽覺至味覺，進入 Volkswagen 深具活力的感官體驗中；消費者還可以在精品配件區選購原廠精品，包括車輛配備、原廠服飾及生活用品，所有人都能創造專屬 Volkswagen 的生活風格。
台灣福斯汽車積極經營通路發展，強化雙北地區經銷佈局，Volkswagen 林口展示中心於十月開始試營運，此據點具備新車展示與保養維修功能，可容納5台新車展示和2個維修工作位，提供林口地區消費者及車主各項購車及回廠需求。同時，台灣福斯汽車接下來將在士林、汐止、新店地區設立新據點，連結在地經銷服務且提升服務量能，以充滿活力的品牌風格滿足消費者和車主的需求。