又一經典車重生，Lunaz Design注入電能賦予Aston Martin DB6新生命

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雖然科技進步新車功能愈來愈豐富，造型設計也變得更前衛，但經典車在各品牌仍有無可取代的地位，對於車迷來說更是有難以抵擋的魅力，只不過隨著時間不斷推前，即便再有愛也很難維持當年美貌，更不用說南已通過嚴苛的規範，但針對此部分則有車廠或廠商透過電動化賦予當年經典車新生命，Volkswagen T1/T2/Beetle、Citroen DS、Porsche 964等都是轉為電動車重生範例，而近期英國Lunaz Design則帶來最新電動化重生作品－Aston Martin DB6。
在此之前Lunaz Design已有將Jaguar XK120與Rolls-Royce Phantom V等推出電動車作品，此次DB6同樣延續過往操作，在進行徹底翻修之餘也保留DB6美麗的外觀身形與座艙設計，但煞車、懸吊與轉向性等系統則有所更新。至於最重要的動力則改為符合趨勢的電動系統，規格方面Lunaz Design僅表示DB6配置80～120kWh電池模組，實際輸出並未詳細說明，不過從先前Phantom V所配置的80kWh電池擁有375hp/71.4kgm輸出來看，此次電動版DB6至少有著相同水準，同時還有410公里續航表現。當然電動版DB6不可能大量生產，僅會採少數限量方式，其價格至少100萬美元，預計2023年第三季交車。