▲ Volkswagen 小改款 Tiguan Allspace 152.8 萬起開放預售

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Tiguan Allspace 以 Tiguan 五人座休旅為基底延伸為 5+2 座車款，外觀採用 Volkswagen 新世代設計語彙，其中 Tiguan Allspace 擁有 Arteon及Golf 8 車系相同的水箱護罩連貫式 LED 定位燈，搭配 LED 高亮度燻黑尾燈。而 380 TSI R-Line Performance 更擁有 R-Line 專屬內裝與外觀套件、R-Line Performance 專屬20 吋鋁合金輪圈，同時採用 R-Line Performance 專屬運動化懸吊。
內裝部分， Tiguan Allspace 採用駕駛者導向的數位化車室設計，全車系標配 10.25 吋全邏輯數位化儀表、9.2 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3）、原廠中文導航系統、車室氛圍燈（30 色）、觸控式三區電子恆溫空調、App-Connect 多媒體手機鏡射（含 Android Auto 與無線 Apple CarPlay），同時擁有運動型真皮座椅附駕駛座多向電動調整，與雙前座加熱/通風功能，330TSI Elegance Premium 增加前乘客座多向電動調整附記憶功能和 HUD 抬頭顯示器，380TSI R-Line Performance 則擁有全景式電動玻璃天窗、功率 480 瓦 Harman Kardon 環繞音響系統配有10隻高傳真揚聲器。乘載空間亦為 Tiguan Allspace 優勢，不僅第二排座椅可前後滑移，打平後可將行李廂容量一舉放大至 1,775 公升。
Tiguan Allspace 330 TSI／380 TSI車型動力規格全面採用 2.0 升 EA888 evo4 四缸渦輪增壓汽油引擎，搭配 DQ381 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱，分別擁有最大馬力 190ps 和 245ps。此外，Tiguan Allspace 同級唯一全車系標配 4MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統，提供車主安全穩定的駕駛動態。
Tiguan Allspace 全車系標配 IQ.LIGHT 智慧燈組 LED Matrix 矩陣式頭燈，其具備多模式照明技術且光型依據車外環境、車速、駕駛模式及轉向角度進行智慧變化，且可透過 DLA 動態頭燈自動切換功能（330 TSI Elegance Premium 以上搭載），讓遠光燈局部進行動態遮蔽，避免造成對前車以及對向來車之眩光，提供駕駛最佳照明視距，搭配包含Travel Assist 智慧車陣穿梭系統的 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統、Area View 360 度環景顯示等完整先進主被動安全防護科技，打造更佳的行車安全防護。
台灣福斯汽車提供 Tiguan Allspace 全車系 4 年新車品質保固與適用長里程彈性保養概念，延長至最長二年或最多 30,000 公里才需回廠進行機油更換保養。消費者可親臨全台 Volkswagen 授權展示中心，或至台灣福斯汽車官網，了解更多 Tiguan Allspace 相關資訊。
2022 年式 Tiguan Allspace 全車系預售價：
車型
新台幣預售價
|330 TSI Elegance *接單生產制
1,528,000 元
|330 TSI Elegance Premium
1,628,000 元
|380 TSI R-Line Performance
1,898,000 元