【Sport Auto】之Volkswagen Golf GTI Clubsport 45紐柏林賽道成績出爐！
Volkswagen為慶祝Golf GTI問世45周年，推出Golf GTI Clubsport 45，而日前國外媒體【Sport Auto】也進行了Golf GTI Clubsport 45挑戰紐柏林賽道，至於時間成績點進去看就知道。
Carture 車勢文化
2021-10-07 13:25:21
2021年適逢Golf GTI問世45周年，對此Volkswagen為慶祝推出Golf GTI Clubsport 45紀念車型。外觀方面Golf GTI Clubsport 45透過空力套件升級與19吋輪圈，藉以營造出更勝Golf GTI Clubsport的運動氣勢，而45字樣則在性能化之餘強調專屬獨特性。至於動力部分Golf GTI Clubsport 45則並未升級，一樣維持300hp/40.8kgm最大輸出，搭配七速自手排擁有5.6秒佳速表現。
然而身為性能鋼砲當然免不了要去賽道，而賽道又以紐柏林最具挑戰與指標性，對此日前以挑戰紐柏林賽道聞名的【Sport Auto】媒體，一樣派Christian Gebhardt開著Golf GTI Clubsport 45挑戰紐柏林，最終Golf GTI Clubsport 45跑出超過8分的成績，至於實際時間請看以下影片。
影片來源sport auto