南宮珉懸掛十樓外20分鐘 「浩克肌肌」撇步這樣來！
韓劇《黑色太陽》劇情白熱化，男主角南宮珉才剛解決駭客事件得到珍貴線索不久，便陷入槍擊過往夥伴朴河宣疑雲，甚至疑似將被現任搭檔金芝恩背叛，收視率最高衝到13.2%，口碑好評破表。南宮珉也向台灣觀眾問好，分享練出浩克般的「大肌肌」撇步，以及懸掛10樓外拍攝的幕後故事。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-08 08:00:00
《黑色太陽》最新劇情中，失憶復職後的韓志赫（南宮珉 飾）才剛解決駭客事件得到珍貴線索，卻在追查變節情報員張天宇（丁文晟 飾）的過程中，導致現任搭檔劉在伊（金芝恩 飾）受傷，隨後更陷入槍擊過往夥伴徐秀妍（朴河宣 飾）疑雲，他被迫逃離組織且在途中負傷，國情院內部勢力明爭暗鬥的同時，雖然疑似有人暗中協助韓志赫，但連其視為父親般存在的姜局長都要將他緝捕歸案。
南宮珉透過friDay影音分享幕後趣事，他為戲練成「浩克身材」讓觀眾驚豔，他表示20歲出頭就開始健身，因之前演的角色不需要格外鍛鍊身材，所以沒有特別專注在健身上，他特別強調接到韓志赫這個角色後，就從1月20日開始認真健身，告訴大家自己是一步步長時間苦練出驚人肌肉，而且沒有專屬的健身菜單，就是每天反覆進行全身性的重量訓練。
南宮珉在武打戲的部分，有和武術指導一起討論、準備動作戲中要用到的招數，然後反覆練習計畫好的動作，特別是槍戰有另外請人協助，一週會練習三次以上，學習槍枝的握法。南宮珉也表示所有的動作戲都親自參與，危險性過高的才會請替身演出，他透露日前才在10層樓高的飯店外懸掛將近20分鐘，只要是有露臉的鏡頭，都會盡量努力親身上陣，展現敬業態度。《黑色太陽》每週六、日獨家在friDay影音更新。