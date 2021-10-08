【試駕】就。很。砲，沒有男人能抵擋BMW M3 Competition Racing Package的誘惑

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如果你不喜歡大型雙腎，你應該很慶幸買了3系列，但如果是等待系列性能王者M3抵台，只能抱歉了，因為M3與一般3系列不同，新世代M3採用了討論度爆表，和4系列相同的大面積水箱護罩，但M3水箱護罩少了飾框線條同時車身線條更加銳利，加上空力套件與寬體設計，因此帶來強烈的視覺震撼與衝擊，老實說這才是M3應要有的氣勢。
在試駕M3 Competition之前有體驗過3系列性能二當家M340i，374hp最大馬力雖稱不上強悍，但實際輸出也足以讓人過癮，而在面對M3 Competition，好傻好天真的我認為M3 Competition不就是動力比較大而已。在坐上車發動引擎瞬間，轟隆隆響亮的聲浪彷彿在告訴我我的想法錯了，傻子，並竟M3 Competition可是擁有歷代之最的510hp/66.3kgm輸出，3.9秒的0～100km/h加速成績，但這都只是紙上數據，重點還是實際體感表現。
比上一代增加60hp的動力讓人無需刻意深柢，僅以平常開車方式踩踏，就已能感受到一股能量蠢蠢欲動，待來到路面較寬的環境，怎能放棄好好享受M3 Competition的機會。M3 Competition也不失性能房車代言人美名，只較先前多深踩一些隨即就有飽滿的能量湧現，而此時所給予的推力就與M340i相當。
然而這僅僅是M3 Competition約1/3實力而已，再進一步探索此時M3 Competition狀態已和方才大不相同，強上數倍的能量源源不絕傾瀉，如砲彈般向前疾駛，直六引擎也開始狠狠嘶吼咆哮，但在此情況下卻不會讓人手心冒汗，反而笑開懷享受這樣組合所帶來的速度快感。而且此表現還是在一般模式下，如果在Sport模式加速感受則是更加猛暴，當然你也可以按下如禁果的方向盤鮮紅M1/M2按鈕。
精確的回饋給駕駛是BMW擅長項目，而引擎持續嘶吼像似催情劑鼓催你再快一點，在此之下右腳終究還是抵擋不住誘惑不聽使喚的踩下去。然而隨著速度不斷加快，發現到M3 Competition底盤功力如深淵深不可測，煞車、轉方向盤進彎、加速出彎，一連串過程M Steptronic八速手自排變速箱有如心電感應一氣呵成，但令人驚奇的是在以高速通過彎角時，M3 Competition不僅側傾僅只有些微程度，四輪也緊貼地面如軌道車般劃過，事後突然想起這不是輛後驅車嗎。而這無疑勾起好奇心，因此就在好奇心驅使下試圖提高速度，M3 Competition依舊沒有任何不安反應，你可以說我膽量不夠，但我比較喜歡M3 Competition功力深厚說法。喔對了，如果關掉它的限制防護柵欄，就能發現新的風景。
能夠盡情享受駕馭快感車內的椅子功不可沒，這輛M3 Competition有選配Racing Package套件，其中搶眼的碳纖維賽車桶椅就是配備之一，極佳的包覆性能在左右殺彎牢牢穩定身軀。當然還有象徵性能的碳纖維飾板，及挑戰自身技術與探索M3 Competition能耐的M專業賽道駕駛及甩尾分析系統。如果跑山跑累了就按下方向盤上快速鍵啟動半自動駕駛輔助系統，如果想聆聽音樂放鬆心靈，則能在Apple CarPlay/Android Auto與harman/kardon上獲得滿足。
M3 Competition性能房車王者美名不是來自於它的動力，而是那深不見底的動態功力，無論你如何鞭策驅使，M3 Competition依舊穩定不會讓你花容失色，若技術高超者駕馭，則會回饋滿滿樂趣讓人玩得不亦樂乎，除此之外作為一般用車，豐富滿載的配備也與時俱進，M3 Competition於各方面總是不會讓人失望。