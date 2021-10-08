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後疫情時代　鄧振中：強化產業、公衛等區域鏈結合作

▲第5屆玉山論壇8日在台北舉行，行政院政務委員鄧振中（圖）發表新南向政策相關演說，面對疫後世界，他強調「更好的合作是必要」，未來台灣將持續在產業、公衛、教育等領域強化區域鏈結與合作。中央社記者裴禛攝 110年10月8日
▲第5屆玉山論壇8日在台北舉行，行政院政務委員鄧振中（圖）發表新南向政策相關演說，面對疫後世界，他強調「更好的合作是必要」，未來台灣將持續在產業、公衛、教育等領域強化區域鏈結與合作。中央社記者裴禛攝 110年10月8日

中央社

2021-10-08 14:24:54

（中央社記者曾智怡台北8日電）第5屆玉山論壇今天舉行，行政院政務委員鄧振中發表新南向政策相關演說，面對疫後世界，他強調「更好的合作是必要」，未來台灣將持續在產業、公衛、教育等領域強化區域鏈結與合作。

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台灣亞洲交流基金會主辦的第5屆「2021年玉山論壇：亞洲創新與進步對話」今天舉行，主題為「以韌實力重啟共同進步的優先議程」，上午場次一探討「共同在新現實中推動合作」，由鄧振中率先發表政策演說。

鄧振中演講時表示，COVID-19疫情增加家人、企業、政府的隔閡，加上供應鏈面臨重整之際等挑戰，「我們知道更好的合作是必要，台灣樂意提供幫忙」，例如疫苗研發、資訊交流等公共衛生合作，同時感謝許多國家贈與疫苗。

他說，這種合作精神正是當初新南向政策規劃主軸，意即區域鏈結與合作。

去年至今COVID-19疫情蔓延全世界，鄧振中指出，雖然有邊境管制，台灣整體經濟表現依舊亮眼，2020年GDP為3.11%，今年有望接近6%；確診率也已下降，學校、工廠都能照常運作，近期政府也推動振興政策，每名民眾可獲得5000元的五倍券，幫助受衝擊產業，包含餐廳、旅遊、零售業等。

至於未來計畫，鄧振中表示，要持續加強與區域合作。首先，產業供應鏈需強化夥伴關係；第二，促進公共衛生、醫療服務的合作；第三，教育領域也將持續推動合作，特別希望廣納國外年輕專才來台發展。

玉山論壇今年邁入第5屆，適逢國際社會韌性在新興挑戰中遭受考驗，玉山論壇邀請國際領袖及政府代表進行演說，並規劃新南向旗艦計畫成果交流、民間夥伴對話，以及重要議題的圓桌論壇等場次，促成各國具包容性的共榮成長。（編輯：蘇志宗）1101008

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