房市／小坪數開放空間規劃術　提高放大感

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而開放式空間若想界定不同空間用途，有4種方式，信義居家表示，第1個方式為不同的天花板設計來定義空間，最常見的是玄關和客廳，兩個空間的天花板使用不同材質，或是讓家具或收納櫃和樑的位置整合，再透過局部修飾天花板，不僅空間有區隔，光線與空氣都能流通。
第2個方式為用地坪區隔，信義居家表示，在同一平面上使用不同材質，可以區分區域的功能，又不影響視覺的穿透性，例如若同樣是木地板，公共區域和房間使用不同的拼貼方式；而玄關區採用表面較粗糙的地板材質，如磨石子地坪、粗糙面的石英磚，避免帶入室外沙塵磨傷地板，或是架高客廳的地坪，利用表面材質和高度落差界定空間，也能避免沙塵進入室內。
第3個方式可運用移動式門片、櫃體等彈性隔間，信義房屋表示，在開放的公共空間中，可能包含了客廳、書房、餐廳和廚房等機能，若是需要安靜閱讀工作的地方，可運用移動式門片、櫃體設計，平常敞開保持空間的通透感，需要隱私時又能給予適當的區隔，讓單一空間用途多樣化。
第4個方式為穿透式隔間，信義居家表示，一體兩面的半高櫃體，不僅可界定空間，也有收納機能，例如開放式廚房的中島吧檯，除了具有備餐、烹調、用餐的原本功能，也能區隔客廳與廚房的空間，或是以低矮櫃體結合玻璃門片，作為客廳與廚房的隔間，保留空間穿透性。