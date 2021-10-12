寵毛大使／米可白當狗志工被認出 喊：不要品種迷思！
身為公眾人物米可白經常高調在粉專跟愛犬曬恩愛，擁有毛主人的好形象，先養了一對狗姊妹秀秀與大大，之後看到有隻被棄養兩次，長相跟秀秀一模一樣的狗在找家，於是就收編了錢錢，後來在網路上注意到嘉義的浪浪需要救援，牠被通報眼睛掉一半模樣痛苦，米可白看了不忍心決定先接來照顧中途，大概養了一兩個月因為黑寶缺陷因此乏人問津，米可白就決定收留牠，現在是名幸福的四寶媽！
編輯中心/綜合報導
2021-10-12 10:15:00
愛動物的米可白一有空就會到板橋動物之家當志工，服務外面的狗狗，陪牠們聊天散步，打掃犬舍樣樣來， 米可白感到這是很有意義的一件事情！米可白成為狗奴後最棒的改變是，生活多了很多歡笑聲，工作很累一回家狗狗就撲過來，是她生命中的開心果，米可白也說到：「很多人都會覺得狗狗只是寵物，如果你要養狗狗的話，你要把狗狗當作家人，你養了牠之後就是一輩子，不要想說我可能因為什麼原因就不養牠，當你幫牠套上項圈，當你給牠一個擁抱之後牠們其實就把你當作家人了。 」
想知道米可白在板橋之家當狗志工的心歷路程、讓米可白講到眼睛泛淚的原因？更多精采的內容請鎖定寵毛推出的《寵毛大使》，歡迎追蹤《寵毛網》及粉絲團與Youtube頻道、掌握最新動態。 （編輯：楊釆蓉）
◆《寵毛大使》 Podcast：https://bit.ly/323VB5t