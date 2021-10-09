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蜥蜴島－隱世奢華
大堡礁蜥蜴島（Lizard Island）位於凱恩斯東北240公里，只有島上渡假村住客，才可以搭乘私人飛機抵達。蜥蜴島以潛水和浮潛聞名，島嶼四周環繞著色彩繽紛的珊瑚礁、絲帶礁、瀉湖礁，從這裡可以前往大堡礁著名的潛點——鱈魚洞（Cod Hole），潛水愛好者們有機會和身形奇特的土豆鱈魚面對面接觸，這也是蜥蜴島在眾多大堡礁島嶼中獨樹一幟的原因。
貝達拉島－寧靜私密
大堡礁貝達拉島（Bedarra Island）位於凱恩斯以南，遠離城囂又靜謐。島上近10座設施完善的別墅完美地融合在大自然的美麗環境之中。當你徒步探索島上的原始雨林、在僻靜海灘曬太陽時，幾乎不會遇到其他旅客。許多名人，如菲姬公主、歌手埃爾頓‧約翰和澳洲泳壇名將基倫‧帕金斯等，都選擇來到這裡享受無人打擾的假期，更把這裡比喻為他們的「迷你小窩」。
南瓜島－甜美純凈
南瓜島（Pumpkin Island）是澳洲保存完好的祕密島嶼之一。南瓜島的假期將讓你從壓力緊繃的生活中徹底解放，不僅能完全享受回歸大自然，還能再次感到幸福。島上最多可同時接待34位客人，每間客房都擁有潔凈的海灘風景。來到南瓜島可以在島上漫步、釣魚、 也可以從海灘直接「下海」浮潛、划橡皮艇，當然也可以什麽都不做，躺在吊床上發呆、看書，享受甜美純凈的渡假生活。
欣欽布魯克島－壯麗荒野
群山聳立、雲霧繚繞、堅韌博大、壯麗如畫都是用來形容大堡礁欣欽布魯克島（Hinchinbrook Island）的形容詞，如果人間真有天堂，可能指的就是這裡吧！它是澳洲最大的國家公園島嶼，自1770年被歐洲人首次發現以來，至今島上沒有常住居民，不過倒是有幾位遇到儒艮、海豚等「原住民」。該島是徒步的聖地，著名的索斯博恩路徑（Thorsborne Trail）吸引著全世界資深的徒步探險者們，此外，欣欽布魯克島也以世界級的海上橡皮艇體驗而聞名。
格洛斯特島－原真質樸
如果你想尋找一種更隱祕的聖靈群島渡假體驗，那麽格洛斯特島（Gloucester Island）或許就是你想要的答案，格洛斯特島天然無雕飾，一切都保留著大自然最初的美好模樣。島上擁有兩處露營地，在這裡白天可以體驗划船、釣魚、野餐和賞鳥。夜幕降臨之後，把雙眼投向天空，欣賞璀璨星空，靜靜體會無垠的銀河世界，若你夠幸運，有可能巧遇瀕臨滅絕卻可愛無敵的普羅瑟派恩巖袋鼠出沒覓食哦！
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這篇文章 國外旅遊｜好萊塢名人祕密渡假勝地 昆士蘭不為人知的私密島嶼 最早出現於 行遍天下旅遊網